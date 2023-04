preventivne zdravstvene preglede

Vili Beroš

Prve pozive nagrađani će dobiti već krajem ovoga mjeseca, pregledi počinju nakon, najprije u, a svi građani koji se odazovu na poziv dobit će, doznaje se uPilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda provodit će se od svibnja do kraja srpnja u pet županija. Uz, uključene su. Plan je da se u svakoj od tih županija preventivno pregleda okou iduća tri mjeseca, tako da bi pozive trebalo dobiti najmanje. Slat će ih, a ciljana skupina su stariji od 40 godina koji zadnje dvije godine nisu bili u kontaktu s obiteljskim liječnikom. Prema mišljenju struke, upravo je ta dob podložna razvoju prvih simptoma kroničnih bolesti koje se može spriječiti ranim prepoznavanjem.U odabranih pet županija čaknije bilo kod svog liječnika zadnje dvije godine. Preglede će obavljati obiteljski liječnici koji to žele, i za to će biti posebno plaćeni. Cijenu pregleda pokrit će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Tijekom pregleda putem posebnog panela liječnik će unositi podatke o osobnoj i obiteljskoj anamnezi, stilovima života i navika, pregledu organskih sustava, laboratorijskim pretragama (GUK, lipidogram, PSA) i EKG-u, a predviđena je mogućnost upućivanja i na ostale pretrage ako to liječnik odluči. Sve će se moći obaviti u jednom danu, i određenom terminu, s tim da postoji mogućnost da liječnik izda završno mišljenje drugi dan zbog obrade krvnih pretraga. Uključeno je i upućivanje na rano otkrivanje raka debelog crijeva, dojke ili pluća ako se osoba do sada nije odazvala na pozive za te probire.Domovi zdravlja nositelji su pilot-projekta na razini županija te su im su ponuđena dva modela -kod izabranih liječnika ili na punktovima u domovima zdravlja, što je do sada odabrala samoodlučile su se za model u kojem sve preglede u svojoj ordinaciji obavlja obiteljski liječnik. Međimurska županija odlučila se za kombinaciju, tako da će se dio pregleda provoditi u ordinacijama a dio na punktovima.Slobodan dan dobit će građani koji se odazovu na poziv i dođu na pregled, a uspostavit će se i pravila za one koji će biti spriječeni, kao i za one koji ne dođu u zakazani termin koji su prethodno prihvatili. U Ministarstvu poručuju da će se posebno voditi evidencija odaziva i neodaziva, što također vide kao povratnu vrijednost Pilot-projekta. Upravo je cilj pilotiranja projekta da se provjere operativne mogućnosti i održivost predloženog modela preventivnih zdravstvenih pregleda. Ministar zdravstvaprethodno je najavio da će se u rujnu provesti evaluacija, a u listopadu se planira uspostava programa preventivnih pregleda na nacionanoj razini.