JJ klub Tatami

Pula Jiu Jitsu Openu

9 zlata, 9 srebra i 8 bronc

RIO Grappling Croatia

pobjednički pehar

Ante Mihaljević, Vigo Dješka, Mark Jobst, Adrijan Janković, Teo Vuletić, Nika Vrbanić, Larisa Lončar, Paula Majhen i Vid Vrdoljak

Leon Figecki, Luka Bacalo, Stjepan Baričević, Dominik Korošić, Nikola Balog, Toni Matković, Luna Balajić, Maja Pataki i Ana Batrnek

Maro Katić, Lukas Jukić, Mislav Čagljević, Luko Mikulić, Josip Turk, Petra Čutura, Hana Pejić i Roko Dimitrijević

Osijeka, Đakova i Vinkovaca

19 zlatnih, 21, srebrnu i 14 brončanih medalja

Izuzetno sam zadovoljan rezultatima, kako boraca kluba Tatamija, tako i natjecatelja iz drugih slavonskih klubova. Još smo jednom pokazali da zajedništvo i međusobna suradnja može dati vrhunske rezultate. Moram napomenuti kako nam je izuzetnu podršku pružila Zajednica osječkog sporta, te im se ovom prilikom zahvaljujem na razumijevanju i potpori

Andrej Jovanović

od najboljeg

Roberto de Moraes Atalla

Naš je moto “BJJ bez granica” no to zahtjeva hrabrost, upornost, puno odricanja i jaku strategiju. Naša organizacija podržava samo one klubove čiji programi idu u tom smjeru, te sam upravo iz tog razloga prihvatio gostovanje u Osijeku

Tekst i foto: Jitsu klub Tatami

Osječkijoš je jednom dominirao na domaćem terenu i svu svoju nadmoć pokazao naodržanom 15. travnja 2023. godine.Osječani su se vratili s osvojenihi, a nastupivši zajedno s drugim slavonskim klubovima pod svjetskom asocijacijom, u svoj su grad donijeliZlatne medalje osvojili suSrebrne medalje odnijeli suBroncu su ponijeliU zajedničkom nastupu u Puli, pod svjetskom asocijacijom RIO Grappling Croatia, slavonski klubovi izukupno su osvojili, čime su si osigurali prvo mjesto i zasluženi pobjednički pehar donijeli u “srce” Slavonije.- istaknuo je, voditelj i trener osječkog JJ kluba Tatami.Dodao je kako odmah intenzivno nastavljaju sa svih aktivnosti, a već ovaj vikend borci slavonskih klubova imat će priliku učiti “”.Naime, u grad na Dravi stiže legenda brazilskog jiu jitsu,, nositelj crnog pojasa četvrti dan. Taj će svjetski master i osnivač RIO Grappling asocijacije, slavonskim borcima održati dvodnevni seminar.- istaknuo je osnivač globalne sportske organizacije RIO Grapplinga, koja ima škole u 18 zemalja svijeta.