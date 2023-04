Katia Šegavčić

Tekst i foto: Aleksandar Šegavčić

Najbolja hrvatska katašica kadetkinjačlanica karate klubauspješno je obranilaHrvatske na održanom Prvenstvu Hrvatske u gradiću Jastrebarsko 15.4.2023. U konkurencijiKatia je odličnim izvedbama vrlo zahtjevnih kata osvojila prvo mjesto -. Nakon toga Katia je nastupila u konkurenciji 18 juniorki. U polufinalnom ogledu sudački zbor Katijinu katu ocijenio je osrednjom ocjenom, a favoriziranoj protivnici iz Zagreba dodijelio je veću ocjenu i Katiji time onemogućio (ukrao) borbu za prvo mjesto. U borbi za treće mjesto potpuno shrvana sudačkom odlukom (nepravdom) Katia odličnom izvedbom kate i bodovnom razlikom pokazuje i dokazuje svoju natjecateljsku veličinu svojim favoriziranim protivnicima u kimonu, ali još više sudačkom zboru te tako Katia ipak i pored velike sudačke krađe osvaja 3. mjesto -Na Prvenstvu Hrvatske boje kluba zastupao je iu kadetskoj izuzetno kvalitativnoj konkurenciji. Kvalitetno je odradio dvije kate te osvojio sedmo mjesto u konkurenciji 18 natjecatelja.U juniorskoj konkurenciji za klub je nastupila i nova članica, ali nije uspjela otići dalje od prvog kola - kruga.U konačnom klupskom plasmanu karate klub Hrvatski sokol osvojio je visokoU Jastrebarskom je dan nakon PH 16.4. održan Kup Hrvatske za najmlađe uzraste do 14 godina starosti u disciplini kata i borba, s kojeg plasmani do 6.mjesta ima pravo odlaska na Prvenstvo Balkana u Crnogorski grad Bar koncem mjeseca svibnja 2023. Za klub je nastupila naša kumite uspješnica(Katijina sestra) u kategoriji do 32 kilograma. Doživjeli smo u Katijinoj natjecateljskoj kategoriji sudačku nepravdu, a u Eleninom nastupu već u startu 1. kola bila je sudačka kulminacija nepravde i neznanja diskvalificiranjem Elene, iz nama neobjašnjivih razloga.Ali kako kaže narodna izreka "Mahat će mladi karate sokolaši svojim krilima i svojom vještinom te će i nadalje oduševljavati istinske i čestite karate znalce.Iskrene čestitke svim natjecateljima na dostojnom zastupanju svog kluba, županije i grada Osijeka. Hvala svima na neposrednoj ispomoći klubu i mladim natjecateljima.