Tekst i foto: PK Osijek

Nau Zagrebu je 15. i 16. travnjabio domaćin „“. Natjecanje je dio, odnosno 4. postaja u sezoni 2022./23. Na natjecanju su sudjelovalaPod vodstvom treneraza PK Osijek nastupile su plivačice:te plivači. Odličnim nastupima isplivani su osobni rekordi i norme za nastup na Kadetskom prvenstvu Hrvatske.Najuspješniji su bilis osvojenes klupskim rekordom na 50 leđno(u štafeti) te4x50 mješovito u sastavu:. Za istaknuti su i plivači s prvim „A“ normama za PH, a to sukoji će ovo ljeto po prvi puta braniti boje kluba na državnom prvenstvu uz već stalnu ekipu kadetkinja. Do ljeta još imamo vremena isplivati limite te se nadamo da će se ekipa još povećati narednim nastupima do prvenstva.1.mjesto na 100 prsno (1:20.60) - „A“ limit (kadetski, ml. juniorski, juniorski i seniorski)3.mjesto na 200 prsno (2:59.66) - „A“ limit (kadetski, ml. juniorski te „B“ juniorski)3.mjesto na 200 leptir (3:14.09)5.mjesto na 100 slobodno (1:06.47) - „A“ limit15.mjesto na 200 leđno (2:53.94) - „B“ limit8.mjesto na 100 leđno (1:16.93) - „A“ limit8.mjesto na 200 leđno (2:48.36) - „A“ limit8.mjesto na 800 slobodno (11:07.63) - „A“ limit8.mjesto na 400 mješovito (6:13.00) - „B“ limit9.mjesto na 400 slobodno (5:17.15) - „A“ limit14.mjesto na 100 slobodno (1:09.23) - „A“ limit19.mjesto na 200 slobodno (2:35.79) - „B“ limit18.mjesto na 100 leptir (1:24.97) - „A“ limit23.mjesto na 200 slobodno (2:36.80) - „B“ limit13.mjesto na 100 prsno (1:23.73) - „A“ limit9.mjesto na 200 prsno (3:04.42) - „B“ limit11.mjesto na 100 leđno (1:14.1- „A“ limitŠtafeta plivačica 4x50 mješovito osvaja srebro za odlično 2. mjesto rezultatom 2:16.90, a plivale su:Štafeta plivača 4x50 mješovito u sastavuplasirala se na 5. mjesto rezultatom 2:16.06.U ukupnom poretku klubova plivačice su se plasirale na 5., a plivači na 10. mjesto.