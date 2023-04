7. Deer & Bike

još je jednom opravdao naziv i pokazao zašto je BaranjaUnatoč sada već klasičnim nepovoljnim vremenskim prognozama, 7. Deer & Bike održao se u subotu 15. travnja u Dražu po idealnom. Sunce i oblaci pratili su bicikliste cijelom rutom dužine 30 odnosno 60 kilometara, natkrivajućiNekoliko velikih spusteva oduševili su bicikliste, dok su usponi na najviši(243m) još jednom razbili monotoniju ravničarskog krajolika. Posebnost ovogodišnje biciklijade bio je ulazak u Mađarsku preko dunavskog nasipa i prolazak kroz nekadašnju „“. Vozilo se područjem nekadašnjeg atara selakoji su ostali preko granice, a danas su dio mađarskog nacionalnog parka „“. Karakter biciklijade imao je edukativni karakter tako da su stajanja u Mađarskoj bila vezana uz priču o Dunavu, ali i o baranjskim pustarama – jedna od pauza bila je u pustari Erdőfi koja je bio dio beljskog vlastelinstva.Naravnonisu izostali s ovogodišnje biciklijade, no kako to obično biva njih se moglo vidjeti samo na početku kolone. Jedno krdo dočekalo nas je u Mađarskoj, dok je drugi prizor bio još impoozantniji – stotinu košuta i jelena trčalo je oko biciklista u blatnim šumama između. Ni kiša na samom startu biciklijade, ni pojedini blatni dijelovi nisu pokvarili divan dan u prirodi i prekrasne vidike s baranjske Planine. Posebno veseli činjenica kako je pola biciklista iz došlo iz drugih dijelova Hrvatske, najviše iz Zagreba i da je glavni komentar bio oduševljenost prirodnim ljepotama. Organizatori sute uuz podrškuSve je to nagnalo organizatore da najesen opet organiziraju Biciklijadu baranjskim pustarama. Nakon biciklijade Deer & Bike na redu je prvo ovogodišnje Landranje baranjskom Planinom koje će se održati 6. svibnja 2023. u Dražu.