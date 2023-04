Ramskoj ulici u Gradskoj četvrti Industrijska četvrt

obnovi dotrajalog nogostupa

uklanjanje

nove konstrukcije

Grada Osijeka i Vijeća GČ Industrijska četvrt

35.000 eura

Unikom.

Murska i Ilovska ulica

Dragonjskoj ulici

82.500 eura

nova javna rasvjeta

17.250 eura

održavanje i poboljšanje

72.000 eura

Parku Mačkamama

Zrmanjskoj ulici

Tekst i foto: Osijek.hr

završili su radovi na. Radovi su obuhvatilipostojećeg nogostupa te postavljanjesa završnim novim slojem asfalta i rubnjacima. Obnova je izvršena obostrano, u dužini od 330 metara i širini od 1,60 metara. Riječ je o zajedničkoj investicijivrijednoj. Radove je izvela gradska tvrtkaU ovoj gradskoj četvrti prošle godine obnovljene su, kao i nogostup u, ukupne vrijednosti oko. Postavljena je iu Čikolskoj i Vrbaskoj ulici te u dijelu Zapadnog predgrađa od broja 24 do pružnog prijelaza kao i na pravcu prometnog koridora Zapadno predgrađe do industrijske zone. Ukupna vrijednost tih radova iznosila jeU 2023. godini programom prioriteta zakomunalne infrastrukture GČ Industrijska četvrt osigurano je, a planirane su sanacije nogostupa ute uod kućnog broja 27 do 73.