promjena vremena

kišobran

pretežno oblačno vrijeme uz kišu

slab do umjeren južni vjetar

8°C

13°C

slab do umjeren istočni vjetar

9°C

14°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Najavljenaje stigla. Za vikend koji je pred nama trebat će vamU cijeloj Hrvatskoj prevladavat ćeU subotu uzjutarnja temperatura do, a dnevna do. U nedjelju će puhati. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Slično vrijeme očekuje nas i u idućem tjednu.