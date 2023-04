Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Tekst: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

Foto: Osijek031.com/Arhiv

s današnjim je danom zaprimilaza. Podnošenje zahtjeva započelo jegodine, a zahtjevi će se zaprimati do utroška planiranih sredstava koja ove godine iznoseOd zaprimljenih 2.389 zahtjeva dosad je obrađeno njih. Odobreno je, za 63 je zatražena dopuna, 1 zahtjev je odbijen, a 1 podnositelj je odustao od zahtjeva. Potpisana su 92 ugovora o subvencioniranju stambenih kredita od strane APN-a koji su dostavljeni bankama.Na uzorku od 850 obrađenih zahtjeva zaprimljenih u 2023. godini, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi, dok je prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite 22 godine.EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 3,16 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 2,99 % godišnje.Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita jeIznos prosječnog mjesečnog anuiteta koji korisnici otplaćuju je oko, a od toga mjesečna subvencija iznosi oko(godišnje 1.862 eura).Podsjećamo kako je za provođenje ovogodišnjeg natječaja APN potpisala ugovore s 12 banaka, a njihove se efektivne kamatne stope kreću od 3,12 do 3,75 posto.Mjeru mogu koristiti svi građanikoji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najvišepo metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja.Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.Spomenimo i kako je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja svoj dom dosad osiguralo gotovo 30.000 mladih obitelji. U tim je obiteljima rođeno više od 7.800 djece te je prijavljeno više od 17.500 maloljetne djece radi mogućnosti korištenja dodatne subvencije sukladno zakonskim propisima.