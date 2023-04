Nogometaši Osijeka

Borimir Perković

Nakon Rujevice i utakmice s Rijekom imali smo slobodan dan, napravili tri treninga i do utakmice nas očekuje još jedan. Želim pohvaliti svoje igrače, atmosfera na treningu je dobra jer smo zadovoljni svime što smo pokazali na zadnjoj utakmici. I igračima i meni je ta utakmica potvrdila da ono što radimo na treningu i o čemu razgovaramo ima smisla. Mislim da ova momčad može biti bolja od toga, a nadam se i vjerujem da smo u stanju razinu koju smo pokazali protiv Rijeke ponoviti i u nastavku prvenstva

Borimir Perković

Respekt Gorici fokus na nama

Imam poštovanje i respekt prema Gorici kao i prema svim drugim klubovima, ali od prvog dana ponavljam da su mi u fokus moji igrači. Želim da igramo nogomet kakav smo igrali na Rujevici, sada moramo ići samo iznad te razine i moja koncentracija je isključivo vezana na moje igrače.

Imamo rješenja za obranu

To je nešto što se u nogometu događa. Treneri trebaju biti spremni i na takve situacije. Imamo igrača koji mogu pokriti te pozicije, nema straha. Tko? Leovac, Jugović, Nejašmić… Mogao bih naći još nekoga, ali da ne spominjem sve. Omerović? Do sada je odigrao jako dobro sve što je odigrao i mogu će je da mu u budućnosti ovo bude prva pozicija. Ima karakteristike da može igrati tu poziciju. To su motorika, tehnika i eksplozivnost i još neki elementi. Treba ga polako usmjeravati jer mislim da je to pozicija na kojoj nije teško prihvatiti zahtjeve u oba pravca.

Jurčević ostaje u momčadi

Marin Leovac

Nemamo dvojbe. Ne bi bilo korektno da Mario ne igra sljedeću utakmicu. Bio je odličan, asistirao za pogodak i ne bilo fer i pošteno da ga mičem iz momčadi, bez obzira što je Leovac fantastičan igrač i jako cijenim.

Žaper je lider

Mihaela Žapera

Kada smo ostali bez te jedne opcije više na stoperskoj poziciji za utakmicu protiv Rijeke na Rujevici znao sam da je Mihael igrao tu poziciju, ali sam instinktivno razmišljao o nekim drugim imenima. A onda je Mihael Žaper došao kod mene i rekao da je spreman vratiti se u zadnju liniju ako je potrebno momčadi. I tu opet dolazimo do priče o frajerima, jer on je za mene frajer! To je jako lijepa gesta, to je gesta čovjeka i igrača koji razmišlja o momčadi, o Osijeku, o navijačima, koji ne ističe i ne gura sebe u prvi plan. Napravio je pravi, kapetanski, potez i sad kad već pričamo o njemu, a rekao sam mu to pred svima, njegov gard, figura i osobnost ocrtavaju lidera i definitivno sam uvjeren da on može biti lider ove momčadi.

Trenerove ideje

Marko Malenica

Mislim da smo protiv Rijeke odigrali jako dobru utakmicu. Sa svakom utakmicom sve bolje prikazujemo trenerove ideje i mišljenja sam da je ovo nivo ispod kojeg ne smijemo ići. Trudit ćemo se biti bolji u svakoj utakmici, počevši s Goricom u subotu

Kasni pogodak kao poticaj

Sigurno da puno znači kada u zadnjoj sekundi osvojiš bod. Cijeli tjedan je odmah bolja atmosfera, još je veći poticaj za iduću utakmicu. Kada smo primili pogodak nismo pali u igri već smo rasli i stvarali prilike. Zaslužili smo postići i više od jednog pogotka.

motiviranog suparnika

Ova utakmica je za njih jako važna, moraju osvojiti tri boda. Mi smo spremni na to, spremit ćemo se za njih i idemo tamo po tri boda

u subotu od 15 sati gostuju kodna Gradskom stadionu u Velikoj Gorici u utakmici kojom će otvoriti četvrti krug ovosezonskog izdanja SuperSport HNL-a. Bijelo-plavi želeiz Rijeke, a jedan od ključnih preduvjeta za takav ishod bit će energija i pristup kojeg su pokazali na Rujevici.Trenerzadovoljan je načinom na koji je njegova momčad preslikala ideje koje je imao u pripremi utakmice s Rijekom i optimističan je da Bijelo-plavi to mogu još jednom ponoviti., rekao jeZa Goricu je, u kontekstu borbe za ostanak, ova utakmica ključna.Strateg Osijeka imat će i određene brige u momčadi u kojoj mora naći zamjenu za Šimu Gržana.U konkurenciju za prvu momčad nakon odrađenih kartona vraća seTrener Perković posebno je istaknuo jednu hvale vrijednu gestu kapetanaIz kuta svlačionice utakmicu je najavio pouzdani vratar, rekao je Malenica.Osvrnuo se vratar Bijelo-plavih i na impuls koji daje pogodak u zadnjim sekundama.Kada je riječ o Gorici, Malenica je svjestan da će s druge strane imatikoji traži bodove vrijedne spasa., zaključio je Malenica.