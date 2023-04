Udruga Josipovac

Materijal i poklone vlastitim sredstvima osigurala je udruga. Aktivnost su pripremile i provele volonterke udruge Ana Šašvari, Danijela Papp i Ivana Antolović uz podršku Mirka Sabađije i Ivana Šašvarija a nazočila je i Eva Džambić, učiteljica razredne nastave u produženom boravku Osnovne škole Josipovac. Posebno se zahvaljujemo ravnateljici OŠ Josipovac, Vlatki Mihaljević, koja je prihvatila suradnju s našom organizacijom civilnog društva koja ovom aktivnošću namjerava djeci osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena u obliku igara koje potiču njihov timski duh, motoričke sposobnosti te ih zbližavaju.

Tekst i foto: Udruga Josipovac

u suradnji sje u ponedjeljak, 3. travnja 2023. godine u školskom dvorištu održalau kojoj je sudjelovalo tridesetak učenika nižih razreda. Odigralo se: potraga za jajima, utrka jajima na žlici, kotrljanje jaja i, nezaobilazno, tucanje jajima.Uskrs je jedan od, a osim tradicionalnih priprema, možemo ga učiniti još veselijim i proslaviti ga uživajući u proljeću i igrama s djecom. Uskrsne igre potiču i djetetove motoričke i kreativne sposobnosti te timski duh. Mogu se igrati pojedinačno, po ekipama, a vrlo je lako usklađivati ih po djetetovoj dobi. Za Uskrs se većinom igraju igre koje uključuju jaja, za koje postoje razne varijacije. Neke od njih su se pretvorile u natjecanja, no prije svega su sjajna prilika za zbližavanje i lijepo provedeno zajedničko vrijeme. Tradicionalno se igraju širom svijeta u vrijemeToga prohladnog i tmurnog popodneva školsko je dvorište ispunio. Djeca su prvo tražila 150 malih čokoladnih jaja skrivenih unutar školskoga dvorišta. Pobjednička ekipa osvojila je, a ostali sudionici su podijelili utješnu nagradu, onoliko čokoladnih jaja koliko im stane u ruku. Uslijedila je zatim utrka jajima na žlici, kotrljanje jaja i, u samoj završnici, tucanje jajima. Pobjednici svih igara osvojili su slatke paketiće kojima su se posebno radovali. Bilo je tu mnoštvo smijeha, sreće, pomaganja, bodrenja ali i pokoja suza kod onih koji nisu pobijedili, no tako je to u igrama. Zasigurno je toga popodneva školsko dvorište oživjelo na jedan neobičan i zanimljiv način.“ – predsjednik udruge