Od prestanka borbenih djelovanja 1996. godine samo od mina na području Osječko-baranjske županije je stradalo 77 osoba od toga su 22 poginule. Za nas je ovo veliki dan jer možemo reći da će ove, 2023. godine Osječko-baranjska županija u cijelosti biti razminirana i slobodna od mina. Naime, uklonit će se preostalih 6,77 četvornih kilometara minsko sumnjivih područja na prostoru Općine Bilje u Parku prirode Kopački rit koji je bio jedno od minski najzagađenijih područja RH, uostalom na tom području je do sada pronađeno više od 5.600 minsko-eksplozivnih sredstava. Razminiranje znači da je sigurnost naših građana i svih gostiju naše županije na prvom mjestu

Ove godine Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju obilježavamo održavanjem tribine i predavanjima o minskim opasnostima u zaštićenim područjima. Osječko-baranjsku županiju smo odabrali jer ima prelijepa područja, a uz gospodarstvo i ostale djelatnosti snažno promovira turizam. Nadalje, Kopački rit će ove godine biti u cijelosti razminiran, čime će i cijela županija postati sigurna i slobodna od mina

144 četvornih kilometara

Uz Osječko-baranjsku, ove godine razminirana će biti i Šibensko-kninska županija, a ostaju još Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka koje će biti oslobođene od mina u naredne 2,5 godine. Sva ta područja planira se u potpunosti razminirati do ožujka 2026. godine kako bi imali Hrvatsku bez mina. Za to su osigurana sredstva iz fondova EU, državnog proračuna i dodatnih izvora financiranja, ukupno oko 500 milijuna eura, a napravljeni svi planovi

Tekst i foto: OBZ.hr

Povodomdanas (4. travnja 2023. godine) uu Osijeku održana je tribina „“. Organizatori tribine,i na taj način nastoje povećati svjesnost i senzibilnost javnosti o, a za izbor Osječko-baranjske županije za domaćina skupa bilo je više razloga. Prije svega, na području ove županije (odiz 2005. godine) preostalo jeminski sumnjivog područja, i to se nalazi na prostoru, odnosno. No, prema Planu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske sve te površine trebaju biti razminirane tijekomove godine, čime će cijela Osječko-baranjska županija napokon postatizaostalih iz vremena Domovinskog rata.Sudionike tribine uvodno su pozdravili ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH dr. sc., direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka prof. dr. sc.i zamjenik župana Osječko-baranjske županije, a skupu je nazočila i predsjednica Udruge „Hrvatska pomaže“- rekao je zamjenik županate zahvalio Ravnateljstvu civilne zaštite, Udruzi „Hrvatska pomaže“ i svim sudionicima procesa razminiranja.- poručio je ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštiteDodao je da u Hrvatskoj još uvijek imaminski sumnjivih područja koja se protežu kroz šest županija. -, zaključio je ravnatelj Damir Trut.Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Kopački rit zahvalio je Ravnateljstvu civilne zaštite, Udruzi Hrvatska pomaže i Osječko-baranjskoj županiji na organizaciji tribine i izrazio zadovoljstvo što će ove godine područje Kopačkog rita biti čisto od mina, što je osobito važno za sigurnost posjetitelja.Nakon uvodnih obraćanja održana su stručna predavanja. O razminiranju zaštićenih područja i pregledu aktivnosti razminiranja do 2026. godine govorio je dr. sc. Damir Trut, o sigurnosti kao čimbeniku razvoja turističke destinacije govorio je doc. dr.s Ekonomskog fakulteta Osijek, o održivom lovnom gospodarenju i lovnom turizmu u područjima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima predavanje je održao prof. dr. sc.s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, dok je na temu biološke obnove šuma nakon razminiranja govorio dr. sc. Vlado Jumić, voditelj Uprave šuma Podružnice Osijek.