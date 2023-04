Franje Komarice

Na poziv banjolučkog biskupa, mons. dr., župan Osječko-baranjske županijeposjetio je jučer. Tom prilikom održao je sastanak i s potpredsjednikom Republike Srpske iz reda hrvatskog narodate generalnim konzulom RH u Banja LuciS banjolučkim biskupom Komaricom župan je razgovarao oza daljnji razvoj trapističkog samostana, koji nosi neprocjenjiv duhovni i materijalni značaj za banjolučki kraj. Samostan koji je utemeljio o. Franz Pfanner ima iznimnu kulturnu i povijesnu baštinu koju je potrebno čuvati i promicati.– rekao je župan Anušić, dodavši da je pozvao biskupa Komaricu u uzvratni posjet Osječko-baranjskoj županiji.Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Pranjić ovom prilikom predstavio je planovekoji su u pripremi. Na putu prema uspješnom korištenju sredstvakoja se Bosni i Hercegovini stavljaju na raspolaganje u ovom proračunskom razdoblju, Osječko-baranjska županija će osiguratikadrova kao što to činimo i s Hrvatima u Srbiji. Uz to, za projekte od iznimnog značaja za hrvatski narod, osigurat će se i financijska sredstva u idućoj proračunskoj godini.– dodao je župan Anušić.Potpredsjednik Republike Srpske, Davor Pranjić, istaknuo jedosadašnjom suradnjom s Osječko-baranjskom županijom.– rekao je Pranjić.S generalnim konzulom RH u Banja Luci, Zoranom Piličićem župan je razgovarao o iskustvima suradnje s Hrvatima u susjednim zemljama te općenito o položaju Hrvata uPrilikom ovog posjeta župan Ivan Anušić posjetio je i, koji je u svojoj turobnoj povijesti više puta bio, stoga se današnji samostan nalazi u petoj zgradi od 1875. godine.Osječko-baranjska županija je dolaskom župana Ivana Anušića dodatnoHrvatima izvan Hrvatske, a osobito onima koji žive u susjednim zemljama. Sustavna pomoć Županije, bilo financijska, politička ili edukativna, prisutna je u Vojvodini, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, što je ponovljeno i tijekom posjeta Banja Luci. Hrvati u cijeloj Bosni i Hercegovini suočavaju se s brojnim izazovima, od onih identitetskih do demografskih, stoga je župan stavio na raspolaganje resurse kojima Županija raspolaže kako bi im pomogao u opstojnosti i očuvanju vlastita identiteta kao konstitutivnog naroda Bosne i Hercegovine.