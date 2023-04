Portanovi

bogatu ponudu i prigodne akcije i popuste

Hervis

izbjegnite gužve i učinite to sutra

sutra, 5. travnja

proljetna Portastična srijeda

najpovoljnijim cijenama

50% popusta

15% popusta

30% popusta

20% popusta

40% popusta

50% popusta

20% popusta

20% popusta

2+1 gratis

ponedjeljka 3. travnja

Zecoš

do petka 7, travnja

od 17 do 19 sati

(ne)radno vrijeme

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu

[Sponzorirani članak]

Trgovci upripremili suza blagdansku kupovinu, a na parkiralištu jepodigao šator s najvećom rasprodajom bicikala i svega na kotače. Nemojte čekati zadnje dane za obaviti blagdanski shopping –Zašto sutra? Zato što je, na rasporedukoja dolazi u savršeno vrijeme za blagdanski shopping! Darovi za najmilije, uskršnje potrepštine i dekoracije - sve to vas čeka na jednom mjestu, pona drugi proizvod u Amen shopu,na ukupnu kupovinu iznad 25 eura u dm-u,u Našem domu za kupovinu iznad 20 eura. Buzz odobravana odabrani nesniženi i VEĆ sniženi asortiman, CCCna drugi povoljniji artikl, Ciciban dona izdvojene artikle, Hervisna sve, The Body Shopna kupnju 2 ili više artikala, a Galileo nudi povoljniju kupnju uz akcijuna sve. A ovo je samo dio ponude. Sve popuste koji vas očekuju sutra pogledajte ovdje A od jučer,u akciju je krenuo i popularnikoji će svaki dan, u perioduvrijeme provoditi u šetnji Portanovom. Nakon velike uskršnje potrage za pisanicama koja je održana protekli vikend, Zecoš se odlučio do Uskrsa zadržati u Portanovi, družiti se i fotografirati s mališanima i razveseliti svakog od njih slatkim znakom pažnje!I ne zaboravite naPortanove. Kao i uvijek do sada, povodom uskršnjih blagdana u nedjelju 9. i ponedjeljak 10. travnja, trgovine u TC Portanova. Drugi kat radit će premakoje možete pronaći web stranicama Portanove.