Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

nagrade malim najčitateljima za 2022.

Najčitatelj GISKO

Stela Macakanja Baćić

Erika Karačić Šoljić

Lovro Pajtler

Jasenu Šamadanu

Dubravka Pađen Farkaš

dodijelila jegodinu. Radi se o akciji "" koja se održava od 2001. godine s ciljem promocije čitanja među djecom i mladima kako bi razvili naviku korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život.Najčitatelj među djecom i mladim korisnicima bira se u tri kategorije: čitateljska nada - za djecu u dobi od 4. godine do kraja 1. razreda osnovne škole, mlađi najčitatelj - za djecu u dobi od 2. razreda do kraja 5. razreda osnovne škole i stariji najčitatelj - za djecu u dobi od 6. do kraja 8. razreda osnovne škole.Dodjelu je vodila dramska pedagoginjakoja je dočekala nagrađene, ali i njihove prijatelje iz razreda.U kategoriji čitateljske nade nagradu je dobilakoja ima 6,5 godina kojoj su roditelji čitali od 4. godine, a koja je pročitala u prošloj godini 218 knjiga.star 10,5 godina osvojio je nagradu u kategoriji mlađeg čitatelja, a pohvalio se kako je pročitao 251 knjigu i istaknuo kako voli čitati knjige ispunjene avanturama. Nagrada u kategoriji stariji čitatelj pripala jeod 13 godina koji je samo u prošloj godini pročitao 208 knjiga. Jasen je rekao kako voli čitati jer tako pobjegne u drugi svijet, a od žanrova najviše voli znanstvenu fantastiku, fantaziju i avanturu.Ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice,rekla je kako su birali male najčitatelje i najčitateljice kroz nekoliko kriterija, a to su statistički podaci o brojci pročitanih knjiga, dugogodišnje članstvo u knjižnici, razgovor o pročitanim knjigama s knjižničarkama, korištenje ostalih usluga knjižnice i vraćanje posuđenih knjiga na vrijeme.