Policijske uprave osječko-baranjske

tri prometne nesreće

U nadzoru prometa zatečen 31 alkoholizirani vozač

31 vozač

Upravljao automobilom s 2,31 promila

Valpovu

65-godišnjak

2,31 promila alkohola u krvi

2.650 eura

60 dana

Osim alkohola evidentirano još 254 prekršaja

254 prekršaja

Uslijed neprilagođene brzine sletio s kolnika

Zadarskoj ulici u Osijeku

37-godišnjak

neprilagođene brzine

1,78 primila

Upravljao biciklom s 2,21 promila

Belom Manastiru

40-godišnjak

2,21 promila

380 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U protekla 24 sata na područjuevidentirane sugdje su u jednoj prometnoj nesreći tri osobe zadobila lake tjelesne ozljede dok je u ostale dvije prometne nesreće nastala materijalna šteta.Dvije prometne nesreće dogodile su se na području PPRP Osijek te jedna na području Belog Manastira.Na području PU osječko-baranjske od 31. ožujka do 2. travnja u nadzoru prometa evidentiran je(23 vozača osobnog automobila i 8 vozača bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 1. travnja u 23,17 sati u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Šaga. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirana su jošod kojih 136 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 26 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 mobitela, 2 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 4 upravljanja neregistriranim vozilom i 75 ostalih prekršaja.U petak 31. ožujka u 2 sata udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.iz Osijeka upravljao je osobnim automobilom te uslijedkretanja sletio s kolnika i udario u parkirano vozilo. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjenje prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2. 910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.jučer je u 22,26 sati došlo je do prometne nesreće s materijalnom štetom.iz Belog Manastira, koji je upravljao biciklom po nogostupu, u jednom je trenutku pao s njega. Obavljenim alkotesiranjem utvrđena je prisutnost odalkohola u krvi. Za počinjeni prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do. - izvijestili su iz policije.