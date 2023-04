Uskrs

prodavaonica, ljekarni, benzinskih crpki

Ljekarne:

Benzinske crpke:

Pošta:

[Zatvoreno]

Unikom

[Zatvoreno]

GISKO:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

GPP Osijek (prodajna mjesta):

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

[Zatvoreno]

Mall Osijek:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Emmezeta:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Kaufland:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Lidl:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Interspar:

Ulica Sv. Leopolda B. Mandića 7

[Zatvoreno]

Kneza Trpimira 14

[Zatvoreno]

Svilajska 31a

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Strossmayerova:

[Zatvoreno]

Konzum:

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Plodine:

[Zatvoreno]

NTL:

[Zatvoreno]

Eurospin

[Zatvoreno]

Metro Osijek

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Pevex

[Zatvoreno]

[Zatvoreno]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Bliži nam sepa je radno vrijemei ostalih objekata u ovom blagdanskom razdoblju drukčije no inače. Portal Osijek031.com donosi vam radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara, benzinskih postaja, dežurnih ljekarni, pošte, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek...- Ljekarna centar Osijek (Ponedjeljak – Nedjelja 00,00 -24,00)INA: nedjelja i ponedjeljak- Trpimirova, Čepinska, Ul. Josipa Jurja Strossmayera Bb i Kanižlićeva: od 0 do 24 sata- nedjelja i ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - odvoz komunalnog otpada, otpadnog papira i plastične ambalaže prema redovitom rasporedu.Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrs i Uskrsni ponedjeljak - Trgovine zatvorene, 2. kat radit će prema prilagođenom radnom vremenuUskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - 7:00 - 20:00 satiUskrs -Uskrsni ponedjeljak - 8:00 do 14:00 satiUskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - 8:00 do 14:00 satiUskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - (nema objavljeno radno vrijeme za blagdane)Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - (nema objavljeno radno vrijeme za blagdane)Uskrs -Uskrsni ponedjeljak - (nema objavljeno radno vrijeme za blagdane)Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -Uskrs -Uskrsni ponedjeljak -