Svjetskog U19 prvenstva za odbojkašice

Hrvatskoj (Osijeku) i Mađarskoj (Szegedu)

Turske, Njemačke, Dominikanske Republike, Portorika i Nigerije

SAD, Srbije, Poljske, Meksika, Japana i Koreje

Saša Ivanišević

Bit će to sjajno natjecanje, u to sam uvjeren, s mnoštvom odličnih utakmica. Trenutno se kod mnogih događaju promjene godišta, to je generacija 2005/2006. i mlađe. Znam da je Turska tu svakako najjača reprezentacija i to ne samo u skupini već mislim i da imaju aspiracije i prema nekoj od medalja. Njemačka također ima sjajnu generaciju, Dominikanska Republika fizički je vrlo moćna selekcija, baš poput njihove seniorske reprezentacije, a i Portoriko prema nekim trenutno dostupnim informacijama ima jako dobru selekciju. Tu je Nigerija, kao predstavnik Afrike, po rejtingu nekako najslabija reprezentacija. No, to su za sada samo papirnate prognoze, mi imamo vrlo zanimljivu generaciju za koju vjerujem da se može nositi sa svima te da možemo na ovom SP-u polučiti dobar rezultat.

Mi već imamo određeni kostur reprezentacije, no do početka priprema napravit ćemo širi spisak onih s kojim ćemo startati, dakle sa 16 igračica, jer na FIVB natjecanjima sudjeluje njih 12. Plan i program već imamo, nedostaju tek neke finese. U svakom slučaju krećemo s pripremama u Mariboru 19. lipnja i tamo ćemo manje-više biti pet tjedana, da bi se posljednjih desetak dana prebacili u Osijek. Maribor nam je stara baza, tu je uvijek puno reprezentacija i klubova na pripremama pa nema problema s pronalaskom sparing-partnera.

Mađarskoj

Mađarska, Argentina, Egipat, Kamerun, Kina i Čile

Italija, Brazil, Tajland, Peru, Kanada i Bugarska.

Tekst i foto: Anela Novina

Na pravom sportskom spektaklu u švicarskoj Lausanni održan je ždrijebkoje se od 1. do 11. kolovoza igra u. Hrvatska reprezentacija igrat će u skupini B u Osijeku, a uz naše odbojkašice tu su još i selekcije. U Osijeku se igra i skupina D, po mnogima možda i najjača od sve četiri. Tu su reprezentacije. Naša skupina B u drugom dijelu SP-a križa upravo s jakom skupinom D.Dugogodišnji izbornik naše juniorske U19 reprezentacijenakon ždrijeba je rekao: „Izbornik se osvrnuo i na nadolazeće planove i ciljeve ususret Svjetskom prvenstvu: „Skupine A i C igraju se u. U skupini A igraju, dok u skupini C igrajuOvo će se Prvenstvo po prvi put održati u novom formatu s 24 ekipe, podijeljene u četiri skupine s po 6 reprezentacija. Sustav je standardan, prve četiri reprezentacije iz svake skupine idu u drugi krug, gdje se križaju skupine A i C, te B i D, i to tako da prvi iz jedne skupine igra s četvrtim iz druge skupine, drugi s trećim, treći s drugim te četvrti s prvim. Nakon toga slijede četvrtfinalni i polufinalni mečevi te na koncu borba za odličja.