rukometašima Osijeka

7. kola Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak

RK Rudar

19 sati

bolji

Vladimiru Gošiću

David Čičak

Runtas i Čičak

Alena Dujmića

Rudar je sastav koji je al pari s nama, a i na bod su iza nas. Vjerujem da su im bodovi potrebni jer brane domaći teren, a nama je ovo zapravo možda i najlakše gostovanje do kraja sezone. Nemamo imperativ pobjede i možemo dosta rasterećeno ići u Rude. Nadam se da, samim time, neće biti preveliki pritisak na mojim igračima i da ćemo moći odigrati odličnu utakmicu. Pokušat ćemo uzeti dva boda kojima bismo stvarno olakšali svoj status i praktički osigurali ostanak u Premijer ligi. No, vjerujem da će to biti izuzetno teško jer je Rudar poznat kao negostoljubiv domaćin, ali za sve postoji prvi put

Dag Kovačević

Frana Čurića i Mateja Radovića

Martin Lukac

Antonio Carević

Očekujemo borbenu utakmicu protiv čvrste ekipe koja ima dobar spoj mladosti i iskustva. Na domaćem terenu imaju odličan učinak, ali naravno, nas to neće spriječiti da u Rude idemo sa željom za bodovima. Ako prenesemo dobru igru iz prošlog dvoboja, odigramo čvrstu obranu i zaustavimo pojedince koji su im nositelji igre, vjerujem da možemo ponoviti rezultat iz prošlog međusobnog susreta. Nemamo veliki pritisak uoči ove utakmice, ali pobjeda nam može puno značiti za finalni dio natjecanja, pa ćemo dati sve od sebe da se dva boda vrate s nama u Osijek

Tekst i foto: RK Osijek

Predje novo gostovanje. U okviru, u Samoboru će odmjeriti snage s. Početak utakmice zakazan je zaMomčadi Osijeka i Rudara jako se dobro poznaju. Do prije dvije godine bili su protivnici u 1. HRL Sjever, a sada će im ovo biti drugi međusobni ogled u najvišem razredu hrvatskog rukometa ove sezone. Podsjetimo, u tom prvom srazu Osječani su bilina Zrinjevcu gdje su s 30:27 svladali samoborski sastav. Bila je to prava, timska pobjeda Bijelo-plavih, a možda bi razlika bila i veća da gosti nisu imali odlično raspoloženog vratara. Riječ je okoji je tada upisao 16 obrana, a koji trenutno ima najbolji prosjek obrana od svih golmana u ligi. Dok s jedne strane terena prijeti raspoloženi vratar, napad im predvodi Valentino Runtas koji ima jednak učinak kao i, najbolji strijelac u osječkim redovima. Sa 108 golova u 20 utakmica,dijele mjesto drugog najboljeg strijelca prvenstva.Sve u svemu, Osječane u subotu očekuje čvrst dvoboj u kojem će, žele li doći do bodova, morati pokazati zavidnu energetsku razinu. Rudar je ipak poznat kao domaćinska ekipa. Naime, u svih deset utakmica na domaćem parketu ove sezone, momčadupisala je samo dva poraza. Bodove su u Samoboru uspjeli uzeti tek rukometaši Nexea i Metković-Mehanike.“, kazao je Osijekov strategOsijekov trener u ovom kolu već standardno neće moći računati na, a sada se toj listi pridružio i. Znaju osječki prvotimci kakav ih protivnik očekuje, a to nam je potvrdio i“, zaključio je Osijekov srednji vanjski.