konferencija pokazala važnost kreativnosti u procesu učenja i podučavanja, te nas podsjetila na važnost uvažavanja različitih stilova učenja i individualnih potreba učenika. Razmotrili smo brojne kreativne pristupe koji su primjenjivi u različitim kontekstima obrazovanja, a koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave i uspjeha učenika.

Prva međunarodna konferencija „“ (First international conference CALT: "Creative Approaches to Learning and Teaching") održana je 24. i 25. ožujka 2023. godine na. Namjera konferencije bila je okupiti svekoji su u svome radu usmjereni na propitivanjepogleda nate na promicanje novih pristupa uu kojima se naglasak stavlja na, odnosno na. Konferencija se također bavila metodološkim pitanjima istraživanja kreativnosti, ulogom učitelja u poticanju i razvoju kreativnosti, mogućnostima ostvarivanja novih kreativnih praksi u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, pitanjem uloge kreativnog mišljenja u digitalnom dobu te stavovima učitelja i učenika o nastavnim metodama kojima se potiče učenike na kreativno izražavanje.Organizatori konferencije bili su. Konferencija se održavala pod pokroviteljstvom. U organizaciji ove konferencije također su pomogliNa konferenciji se okupiloiz 17 različitih zemalja (B).Konferencija se održavala u Osijeku na: na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti (Aula Magna) i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Na svečanosti otvaranja konferencije (FAZOS, Aula Magna) ispred organizatora konferencije sve nazočne pozdravile su red. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima i izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina, predsjednica organizacijskog odbora konferencije CALT. Ispred Osječko-baranjske županije i župana Ivana Anušića sve nazočne pozdravila je i dr. sc. Nevena Ćosić, viša savjetnica za srednjoškolsko obrazovanje.U okviru svečanosti otvaranja konferencije, osim pozdravnih govora, organizatori su pripremili i kraći glazbeni program na kojemu su se predstavili (s vlastitim skladbama) učeniciNakon sveučanosti otvaranja konferencije na redu su bila dva plenarna izlaganja. Plenarna izlaganja održali su dr. sc., profesorica umjetnosti, kreativnosti i obrazovanja sa Sveučilišta u Cambridgeu, UK (Faculty of Education) i dr. sc., redoviti profesor sa Sveučilišta u Dublinu (Irska) i Sveučilišta u Bergenu (Norveška).Konferencija se nastavila u petak poslije podne i u subotu cijeli dan na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti s vrlo bogatim programom. U nastavku konferencije izložen je tako 151 rad, 139 na konferenciji (261 sudionik) i 12 na Forumu studenata (23 sudionika). Na konferenciji je u četiri paralelne sekcije predstavljen 121 rad putem usmenih izlaganja, izloženo je 10 postera i održano 8 radionica. Na Forumu studenata održano je 7 usmenih izlaganja i 5 radionica. Studenti su došli iz četiri različite zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija) i sa šest različitih sveučilišta.U razgovoru izv. prof. dr. sc., predsjednica organizacijskog odbora konferencije CALT, ističe kako je „Na kraju konferencije organizatori su pozvali sve sudionike konferencije da do 15. svibnja 2023. godine pošalju cjelovite radove koji će se evaluirati od strane najmanje dva nezavisna recenzenta u dvostruko slijepom postupku. Radovi koji zadovolje recenzentski postupak objavit će se u publikaciji u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centra za znanstveni rad u Vinkovcima. U pripremi te publikacije sudjelovat će znanstveni odbor i priznati recenzenti iz međunarodnoga okružja.