Gospodarski centar i Zgrada I. su početak velikog kompleksa koji se nastavlja raditi izgradnjom poslovnog tornja i velikih izložbenih hala. To je budućnost. Sada krećemo s radom u novoizgrađenom prostoru koji je i više nego dovoljan da zadovolji potrebe poduzetničkog poslovanja, sajmovanja i ostalih gospodarskih aktivnosti. Ukupna vrijednost ovog objekta je 71 milijun kuna, od čega je 45 milijuna kuna financirano europskim sredstvima, 9,8 milijuna kuna su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 17 milijuna kuna sredstva Osječko-baranjske županije. Zemljište na kojem je izgrađen GC OBŽ, vrijedno 25 milijuna kuna, Grad Osijek je darovao Županiji, čime je postao njezin partner u izgradnji. Ovaj će Centar postati središte svih gospodarskih aktivnosti na području naše županije, a u cilju podizanja kvalitete života u Osječko-baranjskoj županiji, koja uz Grad Osijek, ima posebnu ulogu na istoku Hrvatske, a to je biti zamašnjak i predvodnik gospodarskog i svakog drugog razvoja na istoku. To je obveza i Grada Osijeka i Županije, a za sada tu ulogu i zadaću odrađujemo vrlo odgovorno, zajednički i u neprekidnoj suradnji na svim projektima. Takvim načinom rada i funkcioniranjem mijenjamo percepciju istoka Hrvatske i Osječko-baranjske županije, ali ne samo percepciju, već i konkretne stvari. O tome svjedoče i statistički podaci, od povećanja broja zaposlenih, pada nezaposlenih, rasta broja poslovnih subjekata i turističkih dolazaka i noćenja do svih drugih segmenata rada i djelovanja koji su u pozitivnom trendu. Jedan od signala i dokaza da idemo u dobrom smjeru je i velika investicija američke tvrtke Jabil u Eko-industrijskoj zoni Nemetin. Takva ozbiljna tvrtka zasigurno ne bi ovdje investirala da ne prepoznaje političku i gospodarsku sigurnost Osijeka i Osječko-baranjske županije

Izuzetno nam je drago da je grad Osijek ovim kapitalnim projektom dobio sajamski prostor kojeg glavni grad istoka Hrvatske zaslužuje. Grad Osijek je od samog početka projekt prepoznao kao strateški važan te smo kao partner u njemu sudjelovali na način da smo Osječko-baranjskoj županiji darovali zemljište na kojem je GC OBŽ izgrađen. Sigurni smo da će ovaj prostor dati dodanu vrijednost razvoju gospodarstva Hrvatske te će potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Ovo je jedinstvena prilika da poduzetnici dobiju sve važne informacije na jednom mjestu te da povećaju svoju tržišnu konkurentnost i predstave svoje proizvode

Gospodarski centar je strateški projekt OBŽ, a novi sajamski prostor je prilika za poseban razvoj gospodarstva OBŽ i šire regije u području sajmovanja i razvoja kongresa. Zgradi nudi i dodatne mogućnosti razvoja sajamskih sadržaja koje do sada nismo imali. Naime, objekt je podijeljen na dva dijela, u manjem prostoru bit će „etno ulica“ s manjim izlagačima, a u većem, glavnom izložbenom prostoru bit će veliki izlagači. Za prvu sajamsku manifestaciju pozvali smo veći broj velikih tvrtki s područja naše županije te će na sajmu nastupiti renomirane tvrtke kao Saponia, Kandit, Žito, Nexe, Belje, Podravka, PPK Valpovo, Erdutski vinogradi, Kanaan, Ravlić, Nexe, DS Smith, Altrad Limex, Ancona, Pro Wood i drugi koji su temelj našeg gospodarstva. Na njih se nadovezuje značajan broj malih poduzetnika, obrtnika i OPG-ova koji su i do sada nastupali na sajmovima, ali i novi izlagači

Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski zavod za zapošljavanja, HAMAG Bicro kao i Talijansko hrvatska gospodarska komora, Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Trgovinska i industrijska komora Pecs-Baranya, Regionalna privredna komora Sombor i Novi Sad te Kantonalna privredna komora Tuzla

Izgradnja Zgrade, jednog od najvažnijih strateških projekata ove županije i investicija vrijedna(71,6 milijuna kuna), počela je u srpnju 2021. godine, a nakon 21 mjeseca u novoizgrađenom objektu bit će otvoren. Naime,ove godine upriličit će se službeno otvaranje Gospodarskog centra OBŽ, a ujedno će biti otvoren Proljetni sajam, tradicionalna izložbeno-prodajna manifestacija koja će trajati tri dana.Povodom završetka izgradnje i uoči otvaranja Gospodarskog centra OBŽ te otvaranja manifestacije Proljetni sajam danas (30. ožujka 2023. godine) na konferenciji za medije govorili su župan Osječko-baranjske županije, zamjenica gradonačelnika Grada Osijekai pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ. Konferencija je dakako održana upravo u Gospodarskom centru OBŽ, koji se nalazio na tzv. „S cesti“ (u blizini Južne obilaznice) grada Osijeka.- kazao je župan te zahvalio saborskoj zastupnici Nataši Tramišak, pročelnicama Gabrijeli Čurković i Ivani Katavić-Milardović, gradonačelniku Ivanu Radiću i njegovim suradnicima te svim ostalim uključenim u realizaciju ovog projekta. Dodao je da Gospodarski centar OBŽ nikako neće biti hladna infrastruktura koja samo generira troškove, već će primarno generirati gospodarstvo, a sekundarno i ostale poduzetničke grane.Zamjenica osječkog gradonačelnikaje izrazila zadovoljstvo završetkom izgradnje tako respektabilnog strateškog projekta za Osječko-baranjsku županiju, Grad Osijek i cijeli istok Hrvatske.- istaknula je Crnković i čestitala županu Anušiću i svim ostalim uključenim u realizaciju projekta.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽistaknula je da je Proljetni sajam prva sajamska, ali i uopće prva manifestacija koja se održava u novoj zgradi., kazala je pročelnica.Najavila je i sudjelovanje institucija kao što su. Sajam je i međunarodni, na kojima će uz domaće poduzetnike i obrtnike nastupati i gosti iz Njemačke, Italije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Srbije.Pročelnica Katavić istaknula je kako je Proljetni sajam ujedno i otvorenje Gospodarskog centra, pa su izlagačima ponuđene promotivne cijena najma prostora. Sajamske aktivnosti održavat će se u zatvorenom i otvorenom prostoru, a bit će i niz popratnih događanja, radionica i prezentacija, zabavnih događanja, kuharskih prezentacija te posebni programi za djecu. Ulaz i parkiranje za sve posjetitelje bit će besplatan. Također, za posjetitelje Proljetnog sajma bit će osiguran besplatni prijevoz autobusom koji će prometovati na relaciji Gajev trg - Gospodarski centar.