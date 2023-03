subotu 1. travnja u 11 sati

Portanovi

Velika uskršnja potraga za pisanicama

Müllera

potragu za pisanicama

redni broj

jednu nagradu

odlično

ponedjeljka 3. travnja

Zecoš

do petka 7, travnja

od 17 do 19 sati

šetnji Portanovom i druženju s najmlađim posjetiteljima

poigravanje

veliku transformaciju garderobe

nove kolekcije

traper, midi suknje, proljetnu paletu boja, statement naočale i nakit

bogatu ponudu i prigodne akcije i popuste

Hervis

[Sponzorirani članak]

Uoči Uskrsa, uu osječkojvas očekujekoje će biti skrivene Portanovi. Prijave će biti na startnoj poziciji na 1. katu ispredgdje će svi mališani moći preuzeti svoj startni broj, a u 11:30 sati kada voditelj utrke oglasi start svi kreću ukoje će biti sakrivene po cijeloj Portanovi. Na svakoj pisanici nalazit će se, a svaki broj krit će jednu nagradu. Svi kreću na isti znak, a svaki sudionik može osvojiti samo. Nije ovo prva ovakva potraga u Portanovi. Prošlih godina je bilo, a ove godine organizatori najavljuju još više zabave i još više nagrada što znači još više nasmijanih dječjih lica.Ali nije to sve, početkom sljedećeg tjedna, i to odu akciju kreće i popularnikoji će svaki dan, u perioduvrijeme provoditi u. Sigurni smo da neće ići praznih ruku!Uskrs i prvi dani proljeća idealni su zamodnim trendovima... nova sezona znači samo jedno - vrijeme je za, astigle su u Portanovu! Trgovine ovog popularnog slavonskog trgovačkog centra nude.... a to su samo neki od trendova koji će vladati ove sezone. Uputite se u Portanovu kako bi istražili cijelu ponudu...Trgovci u Portanovi pripremili suza blagdansku kupovinu, i to svakako provjerite. Ne zaboravite se zaustaviti i na parkiralištu gdje jepodigao šator s najvećom rasprodajom bicikala i svega na kotače. Nemojte čekati zadnje dane za obaviti blagdanski shopping – izbjegnite gužve i učinite to već ovaj vikend!