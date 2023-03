Osnovna škola Višnjevac

Erasmus+ Projektu

Znanost je svuda oko nas

Turske, Rumunjske, Poljske i Portugala

26 učenika i 13 učitelja

Mirjana Bagarić

Dane Končar

Melita Krstić, Antonio Bičvić, Nikolina Jakić, Oriana Juretić Bandić, Natalija Krešo, Doroteja Vojedilov, Silvija Vukašinović, te Mislav Zemljak

znanost, aktivnosti i radionice

matematiku, fiziku, biologiju, tjelesnu i zdravstvenu kulturu te likovnu kulturu

Tehnički muzej u Zagrebu, Odjel za fiziku u Osijeku, kao i Geoinfo centar u Voćinu

znanstvenim zakonitostima

zelenim parkovima

Otkrij grad

Tekst i foto: OŠ Višnjevac

od 2020. godine sudjeluje unaziva „“. Uz našu školu, u ovom projektu sudjeluju još četiri škole i to iz. Nakon četiri održane mobilnosti, red je došao i na našu školu te su u tjednu od 20. do 24. ožujka ugostiliiz navedenih zemalja. Projektni tim OŠ Višnjevac činili su sljedeći učitelji i stručni suradnici:(u ulozi koordinatora), ravnatelj, pedagoginjaBudući da je tema ovog projektaove mobilnosti uključivale su sljedeća područja:. Dio radionica održali su učitelji OŠ Višnjevac, a osim toga posjetili su ite na različite načine pokazali da su okruženikoje možemo pronaći i u prirodi i u likovnoj umjetnosti. Osim znanstvenih radionica, učenici su povezali znanost s glazbom i pokretom te sudjelovali u Djemba radionici pod vodstvom gospodina Maria Kodžomana, a uz vodstvo naših učenica osmog razreda naučili plesnu koreografiju.Gosti projekta upoznali su i naš grad i s oduševljenjem prošetalikoji su zbog sunca i toplog vremena upravo procvjetali i pokazali svoje najljepše lice. Kroz igru „“ učenici i učitelji tražili su različite točke u gradu te ujedno učili o njihovoj povijesti i značaju. Posebno ih se dojmio crveni fićo i naš bijeli dravski most.Nakon različitih aktivnosti i obilazaka tijekom dana, večeri smo provodili uz slavonske specijalitete te jedni od drugih učili o vlastitim tradicijama i shvatili koliko nas toga povezuje.Ovim putem želimo zahvaliti i osječkim ustanovama i poduzećima koji su nam pomogli kako bi ovaj tjedan bio još uspješniji. To su: GPP Osijek, koji je gostima omogućio besplatnu vožnju tramvajima i autobusima što je uvelike pridonijelo upoznavanju našeg grada; Mlinar i njihova donacija slano-slatkih peciva; Odjel za fiziku, Osijek, čiji su profesori i studenti organizirali radionice iz fizike za goste projekta; Skripta Tisak čiji su zaposlenici donirali otisak plakata za naše partnere. Velika hvala svima!I za kraj možemo dodati da se veselimo novim projektima i da se nadamo da ćemo naše partnere ponovno sresti te nastaviti ovu lijepu suradnju.