Sportske aktivnosti

ključnu ulogu

tjelesni, emocionalni i psihološki benefiti

različito

želje i afiniteti

gimnastike

Ambicioznost

Rješavanje konflikta

Traženje pomoći

Nošenje s ljubomorom

Gimnastičke dvorane

rekviziti

veću svrhu

socijalne i emotivne

Više informacija o upisima na programe Gimnastičkog društva Osijek - Žito moguće je dobiti na neki od kontakata niže:

099 369 0155

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

igrajuu razvoju djece -manifestiraju se kroz razne načine tijekom treninga.Međutim, bitno je razumjeti da je svako dijetei da suprema sportovima drugačiji. No, ono što je zasigurno dokazano je da određeni sportovi, poput, čine bazu svih sportova i postavljaju izvrsne atletske predispozicije djeteta koje u budućnosti vrlo jednostavno može prenijeti na bilo koji sport. Osim već poznatih zdravstvenih benefita, gimnastika nosi i brojne druge, manje poznate, ali ključne prednosti za pravilan rast i razvoj djeteta.Postavljanje visokih ciljeva i vjerovanje da ćemo ih uspjeti dostići ključna je definicija ambicioznosti. Početak ambicioznosti nastaje već kada dijete gleda starije gimnastičare kako vježbaju na gimnastičkim spravama i rade vrlo složene elemente. Kod djece se vrlo brzo stvara želja za učenjem sličnih elemenata te vrlo brzo postaju željni treninga, truda i rada kako bi to i sami postigli.Djeci nije lako kada nisu prvi na redu, kada netko napravi nešto što oni ne mogu ili kada ne smiju stajati u redu odmah do svog najboljeg prijatelja/ice. Kroz treninge gimnastike djeca uče kako se nositi s time te također pronalaze prikladne načine rješavanja sukoba.S obzirom da gimnastika obuhvaća elemente različite složenosti i intenziteta, djeca već od početka treninga uče kako tražiti pomoć trenera ili ostalih članova grupe. Najmlađi će se neminovno suočiti sa situacijama u kojima će druga djeca naučiti nešto brže ili postići nešto prije od njih, ali će ih gimnastički trening naučiti kako se nositi s tim osjećajima i kako ih prikladno izraziti.Neizbježno je da će jedno dijete naučiti nešto brže, primjerice, prvo savladati kolut unaprijed, otrčati brže krug na zagrijavanju ili biti izabrano da predvodi red taj dan, a drugom djetetu se to neće svidjeti. Kroz gimnastičke treninge djeca imaju mnoštvo sličnih situacija koje im daju mogućnost da se suoče s tim „neželjenim“ osjećajima, nadvladaju ih te se nauče kontrolirati i izraziti na prihvatljiv način.Osim navedenog, zanimljiva je i odgovornost za pospremanjem koju djeca stječu na treninzima gimnastike.su u pravilu vrlo velike, a u njima se koriste brojni. Na treningu djeca uče kako na primjer vratiti strunjače na mjesto, odložiti lopte u košaru ili poslagati trakice nakon treninga. Važna je to vještina na kojoj mnogi roditelji budu zahvalni kada njihovo dijete sljedeći puta ostavi lego kocke po cijeloj kući i nakon toga samo ih spremi!Kao što ste imali priliku vidjeti, gimnastički treninzi imaju dalekoosim one klasične sportske – mnogevještine uče se upravo na sportskom treningu stoga je važno prepoznati na vrijeme potrebu da svoje dijete uključimo na treninge kao što je onaj gimnastički - vaše dijete će uživati u razvijanju svojih gimnastičkih vještina, a vi ćete biti ponosni na njihov napredak i uspjeh.- na broj- na email- na web stranici Gimnastičkog društva Osijek – Žita