Lijepo je, zaista ugodno u subotu popodne bilo na stadionuu Donjem gradu. Ljubičasti ove godine slave svoju, a među svojim prvim aktivnostima po tom pitanju – ugostili su respektabilnog člana HNL-a, koprivnički. Dakako danisu bili slučajan odabir jer njihov je trener i sportski direktor nekadašnji napadač Donjograđana, osječkim ljubiteljima nogometa i dalje omiljeni. Vidjelo se to i po tomu što su mu prilazili mnogi, od djece do veterana, kako bi im ostala zajednička „Inače,cijelo vrijeme prijetili kišom, koja se spustila nešto prije 16 sati, pa sucunitko nije zamjerio što nije čekao 90. minutu, nego je nešto ranije označio kraj ovog revijalnog dvoboja, da ljudi. Na tribinama se, inače, okupilo 500-tinjak gledatelja, a posebno nam je drago što su se pozivu organizatora odazvaliiz raznih generacija, koji su nosiliili su na neki drugi način participirali u radu Kluba koji im je svima prirastao srcu. I ne samo oni, budući da su došli i mnogi drugi iz nogometnog i sportskog miljea, pa nisu izostali ni zanimljivi razgovori onih koji se već duže vrijeme nisu imali priliku susresti i vidjeti.Ljudi koji su poradili na organizaciji ovoga eventa, dobro su odradili posao i zaslužuju. Osjetila se svečarska atmosfera već i nagdje je bila svojevrsna uvertira svemu što se kasnije događalo na stadionu. Za djecu je organiziran poseban, a svakako će tu subotu posebno pamtiti najmlađi nogometaši Olimpije koji su s igračima izašli na teren. U poluvremenu su imali priliku i šutirati vratarima koprivničkog sastava, pri čemu im je rado asistirao, bivši prvotimac NK Osijek. Dakako da jeprije početka susreta primio posebno pripremljeni poklon iz ruku predsjednika Ljubičastih,i njegovih najbližih suradnika, a i Koprivničani su darivali svoga domaćina te mu zahvalili na iskazanom gostoprimstvu. Kapetan SB-auručio je prigodnu plaketu Iličiću, dok je, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka, poklone podijelio Olimpiji i Zekiću.Vrijedi svakako istaknuti i skupinu vjernih Olimpijinih navijača koji su također bili zaslužni za lijepo sportsko ozračje na istoku grada na Dravi. „“ prate svoju momčad i na prvenstvenim utakmicama, a primjećujemo da ih je sve više na tribini. I namjerno smo za kraj ostavili rezultat jer je on ovom prilikom ipak bio u drugom planu. Slaven Belupo je pobijedio sa 4:1, a ostat će zapisano da je osječki međužupanijski ligaš poveo već na samom početku golom Tonija Bungića.Druženje je nastavljeno i nakon svršetka utakmice uz naglasak kako bi ovo trebao biti i dobar početak suradnje ovih klubova koja je najavljena iz oba tabora. Inače, ovo je tek početak obilježavanja velikog jubileja ponosa Donjeg grada. Okrugli i veliki stoti rođendan će u nastavku ove godine proteći u znaku još nekih događaja, ne samo utakmica, kako to i priliči dugovječnom i popularnom slavljeniku.