Akademiji za ljudska prava u Oslu

Udruga Delta iz Primorsko-goranske županije, Centar za građanske inicijative Poreč iz Istarske županije te Udruga Breza i Iskra waldorfska inicijativa iz Osječko-baranjske županije

predavanja i ‘terensku nastavu’

Razgovarali smo s članom krovne organizacije vijeća učenika Schools Student Union of Norway koji je trenutno na čelu organizacije nacionalne kampanje Operation Day’s Work koju već oko 60 godina vode i provode srednjoškolci i srednjoškolke i mladi do 26 godina. Posjetile smo Klimahuset (Climate house), dio Prirodoslovnog muzeja primarno namijenjenog edukaciji djece i mladih o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena te mogućnostima za djelovanje, gdje nas je biologinja i edukatorica provela kroz programe koje provode s norveškim srednjim školama. O edukativnim programima vezanim uz teme diskriminacije, rasizma, antisemitizma i prava manjina razgovarale smo s voditeljicom programa za osnovne škole u HL-senteret - The Norwegian Center for Holokaust and Minority Studies

Ivana Šibalić

Udruge Breza

MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

Tekst i foto: Udruga Breza

Kroz dvodnevni studijski posjet, četiri organizacije iz različitih županija (), raspravljale su o tome kako se obrazovanje za građanstvo i ljudska prava provodi u Norveškoj, kakva je suradnja udruge i institucija s tamošnjim školama te koje su sličnosti i razlike s hrvatskim kontekstom.Uz gostujuća, imali su priliku razmijeniti iskustva s norveškim organizacijama i institucijama koje rade sa školama i, kako su nam rekli, dosta su impresionirani njihovim primjerima dobre prakse.– istaknula jeizStudijski posjet se održao u okviru projekata “” i AktivirAJMO u sklopu Active Citizens Fund Hrvatska i podržan je sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.