Tekst i foto: RK Osijek

“, započeo je raspoloženikoji je uvjerljivo bio prvo ime susreta. A, u tom susretus 34:28 svladali su1930 i skočili na četvrto mjesto ligaške ljestvice.Baš po planu treneranjegovi su igrači dosta oprezno i pažljivo ušli u utakmicu. U prvom poluvremenu sastavi su bili relativno ravnopravni, iako je vodstvo više bilo na strani Osječana. U 14. minuti odvojili su se na plus tri, ali Varaždinci su odmah odgovorili i izjednačili na 8:8. U nastavku su se momčadi malo „primirile“ pa su u posljednjih pet minuta pala samo dva gola I to u redovima Varaždina koji je na odmor otišao s minimalnom prednošću od 14:13.Drugi dio susreta bolje su otvorili domaćini. Napravili su seriju 5:1, u kojoj je poentirao i vratar, pa preokrenuli na 19:17. Od 43. minute uslijedila su pak četiri uzastopna pogotka, redom su se u strijelce upisivali, a na semaforu je tada stajalo 24:20. Tu su uhvatili zalet, a u nastavku su u potpunosti slomili otpor gostiju. Deset minuta kasnijeje povisio na +6, a tu su razliku uspješno održali do samog kraja. Konačan rezultat od 34:28 postavio jeu zadnjoj minuti.“, prokomentirao je domaći trenernakon nove pobjede.U njegovom kadru uvjerljivo je najbolji biokoji je bio nezaustavljiv s 14 pogodaka. Četiri puta u strijelce su se upisalikoji je tome pridodao i četiri asistencije.obranio je osam udaraca.“, istaknuo je Vašarević.U gostujućim redovima najučinkovitiji je bios osam pogodaka, a pet su puta mrežu pogodiliNakon ove pobjede, Osječani su se ponovno našli u gornjem dijelu tablice. Trenutno su četvrtoplasirani s, odnosno dva boda manje od trećeg Varaždina. U sljedećem kolu Osijek će u goste Rudaru, a Varaždinci će na domaćem parketu dočekati Bjelovar.Za kraj, velika zahvala svim navijačima koji su se odazvali i dali svoj doprinos. Od prodaje ulaznica smo skupili, a nakon odigranog susreta ŽRK Osijek, cjelokupni će iznos biti uplaćen obitelji Topalov.