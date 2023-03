Slavonska kobasica

“ je dobilazemljopisnog podrijetla, objavila jeu Službenom listu Europske unije od 24. ožujka 2023. godine. Time je ovaj naziv proizvoda upisan uizvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla te. EU znak zaštićene oznake izvornosti odnosno zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla koji se nalazi na ambalaži, potrošaču jamči kupnju autentičnog proizvoda.Postupak zaštite naziva „Slavonska kobasica“ pokrenula jekoja jepodnijela zahtjev za zaštitu oznake izvornosti pod nazivom „Slavonska kobasica“.„Slavonska kobasica” jeproizvedena od(udio mesa iznosi najmanje 70 %) uz dodatak(usitnjene slatke i ljute crvene paprike, mljevenog papra i češnjaka), što se nadjeva u svinjsko tanko crijevo. Proizvodni postupak traje najmanje 45 dana i u tom se vremenu nadjeveno svinjsko tanko crijevo podvrgava procesima fermentacije, dimljenja, sušenja i zrenja.Riječ je o izduženoj kobasici valjkastog oblika koja se proizvodi na području Slavonije. Ovitak je tamnosmeđe do crvenkaste boje, a tekstura čvrsta i elastična. Presjek nadjeva je smeđe do tamnocrvene boje, osim masnog tkiva koje može biti bijele do narančaste boje. Mozaičnog je izgleda zbog ravnomjernog rasporeda i veličine komadića mesa i masnog tkiva. Izvana ima miris po dimu drva jasena, graba ili bukve, a iznutra po fermentiranom mesu i češnjaku. Okus je skladna kombinacija fermentiranog mesa, soli, češnjaka, paprike i mljevenog papra, što daje blagu ljutost bez gorčine i kiselosti. Proizvodnja „Slavonske kobasice“, osim što predstavlja gastronomski identitet Slavonije te se nalazi i u njenoj turističkoj ponudi, dio je i tradicije, kulture i načina života lokalnog stanovništva Slavonije, jer je proizvod nastao iz tradicionalne svinjokolje kao jednog od najvažnijih običaja slavonskog sela.Republika Hrvatska sada ima 41 poljoprivredni i prehrambeni proizvod čiji je naziv registriran u Europskoj uniji kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. Uz sada registrirani naziv „Slavonska kobasica“, registrirani su i nazivi proizvoda: K