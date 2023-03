Ministarstvo znanosti i obrazovanja

eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"

50 škola

25 milijuna eura

od prvog do osmog

zadaće

prehranu

doručak i (ručak)

izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

45 minuta

hrvatski, matematika

tjelesni

rekreacijska pauza

25

20 minuta

Počinje projekt koji se dugo čekao. Pilotiranje u 50 odabranih škola u iduće četiri godine pomoći će da cjelodnevna škola bude što spremnija za uvođenje u sve osnovne škole od 2027./2028. Do tada ćemo osigurati i ostale preduvjete, poput izgradnje i dogradnje škola, kako bi sve osnovne škole mogle prijeći na rad u jednoj smjeni, što uključuje i izgradnju školskih kuhinja i školskih dvorana tamo gdje to bude potrebno

obvezni i izborni

Želimo povećati jezično komunikacijske sposobnost i djece. Primijećeno je da upravo u dijelu hrvatskog jezika i matematike imamo neke od lošijih rezultata. pa bi se nastava tih predmeta povećala za jedan sat tjedno. U području umjetnosti, likovne i glazbene kulture od 1. do 4. razreda dobivaju pola sata više, a mijenja se i satnica tjelesne i zdravstvene kulture u 4. razredu. Tehnička kultura isto je nešto što je nedostajalo u onome dijelu kako bismo svi skupa to željeli, pa je satnica u 5. i 6. razredu povećana za jedan sat i geografija u 5. razredu za pola sata

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

objavilo je javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje uu kojemu će od jeseni sudjelovati. Za ovaj eksperimentalni program osigurano jeOd nove školske godine 2023./2024. u 50 osnovnih škola kreće eksperimentalni projekt cjelodnevne nastave u svim razredima, a djeca će, osim redovite nastave, u školi moći pisati, imati osiguranu, koja uključuje, te sudjelovati ukoje će se moći provoditi i iza 17 sati. Nastavni sat trajat će, jedan sat više tjedno učit će se, a uvodi se ikoja će za učenike od prvog do četvrtog razreda trajati, a za starije osnovnoškolce. Uz tu učenici će dobiti i pauzu od 40 minuta za ručak.- najavio je ministar Fuchs.U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.Nastavni dan za učenike bit će podijeljen u dva dijela –. Obvezni dio trajao bi do 15 ili 15:30 sati, nakon čega, u drugom dijelu, slijede izborne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti do 17:00 sati. Uvode se i novi predmeti, a učiteljima će biti uvećana osnovna plaća., rekao je Fuchs.