Tekst i foto: Marija Purgar

sudjeluje u međunarodnompod nazivomčiji je koordinator. Projekt trajeod 8.1.2023. do 8.2.2024. godine, a cilj jenovih znanja i vještina kroz suradnju s drugim ustanovama te promicanje mobilnosti učitelja i učenika. U projektu će sudjelovati dvadeset i dva učenika 4.b razreda, učiteljice Ji ravnatelj, koji će surađivati s učenicima 5. razreda OŠ Trnovo iz Ljubljane.Projekt će se baviti istraživanjem utjecaja gradovana rijeke koje njima protječu te utjecaja rijeke na razvoj arhitekture grada. Projekt će se provesti krozte. U ostvarivanje očekivanih ishoda projekta bit će uključeni stručnjaci iz svakog od ovih područja, lokalna zajednica i roditelji učenika. Projekt podrazumijeva dvije mobilnosti učitelja i dvije mobilnosti učenika u Ljubljani i Osijeku.Na početku projekta održana je sjednicagdje je glavna točka bila predstavljanje Erasmus+ projekta. Zatim su na roditeljskom sastanku za roditelje učenika 4. b razreda prezentirani konkretni ciljevi, očekivani ishodi, aktivnosti i mobilnosti učenika u okviru projekta. Također, naglašena je važnost suradnje roditelja u ovom projektu. Prva suradnja između učenika OŠ Trnovo i učenika naše OŠ "Grigor Vitez" ostvarena je u veljači 2023. kada su sudjelovali na online sastanku na kojemu su zajednički izabrali službeni logotip projekta.U sklopu Erasmus+ projekta Two sides of beauty and the river between them, učiteljice škole, Jasenka Domazet i Branka Paškuljević Turniški, te ravnatelj Hrvoje Brod, sudjelovali su u prvom mobilnostu u Ljubljani od 17. do 21. siječnja 2023. Cilj posjeta bio je, upoznati partnersku školu i sudionike projekta te sudjelovati na sastancima pedagoškog i organizacijskog dijela projekta. Učenici 4.b razreda snimili su video o svojoj školi i razredu koji je prikazan slovenskim učenicima. Uz stručno vodstvo projektnih partnera, učitelji su također upoznali ljepote grada Ljubljane i rijeke Ljubljanice te proveli izuzetno lijepe trenutke u međusobnom druženju. Učenici iz ljubljanske škole poslali su osobne iskaznice kako bi se predstavili našoj školi.Kao sljedeća aktivnost Erasmus +projekta Two sides of beauty and the river between them planiran je posjet slovenskih učenika školi u travnju 2023. čemu se raduju i pripremaju.