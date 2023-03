izgradnje i puštanja u promet

Hrvatske ceste rade čitav niz velikih i impresivnih projekata na području naše županije. Zahvaljujem svima na suradnji i inicijativama koje idu od općinskih načelnika i gradonačelnika prema županiji i nas prema Hrvatskim cestama i resornom ministarstvu, kod koga uvijek nailazimo na odobrenje. Možemo biti zadovoljni s cestovnom infrastrukturom na području Osječko-baranjske županije, ali i općenito s prometnom infrastrukturom, s napravljenim, započetim i projektima u tijeku, kao i projektima koji su najavljeni, odnosno spremni, s riješenim imovinsko-pravnim odnosima i građevinskim dozvolama. U idućem razdoblju osigurat će se sredstva za daljnju rekonstrukciju prometne infrastrukture koja je potrebna istočnoj Hrvatskoj, poput Zračne luke Osijek, cestovne, željezničke i riječne infrastrukture. Sve je obnovljeno, u tijeku ili će u idućih godinu-dvije početi obnova

Vrijednost radova je 2,9 milijuna eura, a njima su zacijevljeni kanali oborinske odvodnje, uređene su pješačko-biciklističke staze i javna rasvjeta. Na taj je način povećana razina sigurnosti na cesti te su prevenirane brojne prometne nesreće, a ovo je primjer kako treba raditi cestu kroz naselje

Zahvaljujući izgradnji obilaznice oko Petrijevaca, kojom je stvoren put do Osijeka, odnosno Valpova, moglo se pristupiti rekonstrukciji ceste D34, na čemu zahvaljujem Hrvatskim cestama. Dok se cesta rekonstruirala imali smo puno prometnih nezgoda koje su završavale u odvodnim kanalima, zbog čega su oni zatvoreni, a uz to je izgrađena i biciklističko-pješačka staza. Podsjećam da je ovom cestom prometovalo 3-7.000 vozila dnevno i da su prometne nesreće bile izuzetno česte. Nakon završetka ovog projekta, u planu je i rekonstrukcija ostatka ceste, od centra do groblja, s obzirom da se tu nalaze škola, vrtić, ambulanta i zgrada Općine, a želimo urediti i vatrogasno spremište, dograditi prostorije NK „Omladinac“, ali i proširiti školu. Siguran sam da će i ovi završeni projekti, ali i oni koje planiramo značajno podići kvalitetu života naših sugrađana, a njihova realizacija je moguća zahvaljujući potpori Osječko-baranjske županije i Vlade RH

Nakonobilaznice Petrijevci 29. lipnja 2020. godine, počela je iu samom naselju, prije svega glavne ulice čijih jezapravo dio državne ceste D34 (Slatina - Osijek). Tom cestom dnevno je prolazilo više, što je prije izgradnje obilaznice predstavljalo iza mještane. Investitor i druge faze rekonstrukcije ove dionice DC34 su Hrvatske ceste, aje izvođač radova vrijednih. Podsjećamo, obilaznica Petrijevaca duga je, vrijednost investicije bila jea projekt je sufinanciran iz fondova Europske unije.Povodom završetka radova na rekonstrukciji glavne ceste u naselju, Petrijevce su danas (23. ožujka 2023. godine) posjetili župan, zamjenici župana, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o.te saborski zastupnik, a dočekao ih je, načelnik Općine Petrijevci.Županje naglasio kako je riječ o još jednom projektu koji su Hrvatske ceste završile na području Osječko-baranjske županije.- rekao je župan Ivan Anušić.Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić izrazio jezavršetkom, kako je rekao, još jednog velikog posla u Općini Petrijevci koji je započeo izgradnjom obilaznice, a završava rekonstrukcijom stare trase ceste D34 u koju, osim redovitog održavanja, nije ulagano od 1970. godine.- kazao je.- istaknuo je načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić.