Bazenu Kantrida

14. međunarodni plivački miting „Grand Prix Victoria“

700 plivačica i plivača

Mihaela Močkovića

Lucas Peterko, Josip Kovačević, Fran Lukić, Roko Šabić i Ivor Gaće

Magdalena Krstić, Ana Milas, Ana Mikinčić, Katja Šokčić, Lucija Horvat i Mia Mihić

8 finalnih utrka

srebrna

Ivor Gaće

Rezultati finalnih utrka:

Ivor Gaće, mlađi junior

Roko Šabić , mlađi junior

Lucas Peterko, junior

Tekst i foto: PK Osijek

Na 50 metarskomu Rijeci, održan je. Nastupilo ječak 70 klubova iz 6 država (Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Ukrajine).Uz vodstvo trenera„PK Osijek“ je nastupio s 5 plivača () i 6 plivačica () kategorije ml. juniori i juniori.Plivači su plivali u, odnosno plivano je 3 „B“ finala i 5 „C“ finala. Isplivani su limiti za PH i osobni rekorde te je osvojena jednaml. juniorska medalja, a osvojio ju jena 100 leptir.2. mjesto 100 leptir - B finale, 59.824. mjesto 50 leptir - C finale, 26.9512. mjesto 200 leptir - C finale, 2:20.676. mjesto 50 prsno - C finale, 31.8011. mjesto 100 prsno - C finale, 1:11.1913. mjesto 200 prsno - C finale, 2:41.728. mjesto 50 leptir - B finale, 26.5111. mjesto 100 leptir - B finale, 1:00.30