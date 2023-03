podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića

Oleg Butković

Ivan Anušić

Ivan Radić

Dragan Jelić

Davor Huška

Josip Škorić

Zoran Škorić

Izgradnja podvožnjaka u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima, i to 85 posto sredstvima Europske unije, a 15 posto iz državnog proračuna. Projekt je vrijedan oko 13 milijuna eura, a radovi se odvijaju jako dobro te se njihov završetak očekuje do kraja godine, pa i prije ugovornog roka. U nizu projekata koji se odvijaju, ovo je ogledan primjer kako lokalna uprava može pripremati projekte koji su u funkciji rasterećivanja prometa, rješavanja crnih točaka i uskih grla, a da se sve to može financirati iz europskih sredstava

Ovo je bila najopterećenija gradska transverzala kojom je dnevno prometovalo oko 25.000 vozila. Zbog prolaska vlaka bilo je najmanje 30 zastoja dnevno u trajanju od 2,5 sata, a podvožnjak će riješiti ove prometne čepove. Projekt je vrijedan oko 13 milijuna eura, a građane Osijeka stajat će nula eura

Najbolja smo županija kada govorimo o broju projekata i količini sredstava koja se realiziraju kroz te projekte

Radovi se intenzivno provode na cijelom koridoru ovog objekta u dužini od 510 metara. Dosad smo izveli dvije trećine od predviđenih radova i završit ćemo ih u roku, do kraja godine, a nastojat ćemo i ranije. Ugradili smo oko 7.000 kubika betona, oko milijun kilograma armature i izbušili 188 pilota različitih profila. Ostala je još konstrukcija cestovnog nadvožnjaka i završni radovi na objektu

Tekst i foto: OBZ.hr

Gradilišteu Osijeku, gdje su u tijeku intenzivni radovi, obišli su ministar mora, prometa i infrastrukture, župan Osječko-baranjske županije, gradonačelnik Grada Osijeka, v.d. ravnatelja SAFU-a, ravnatelj Uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave MRRFEU-a, predsjednik Uprave Hrvatske ceste d.o.o., predsjednik Uprave Osijek-Koteksa d.d.i njihovi suradnici.- poručio je ministar Oleg Butković te čestitao gradonačelniku, županu i svima koji su zaslužni za realizaciju ovog projekta.- poručio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.Župan Ivan Anušić istaknuo je kako se na području Osječko-baranjske županije radiu čijoj je realizaciji zadovoljan suradnjom s resornim državnim tijelima. Na području županija samo prema evidenciji SAFU-a trenutno se provodiiz europskih fondova vrijednih, a već su spremni i mnogi novi projekti.- zaključio je župan Anušić.Dragan Jelić, v.d. ravnatelja SAFU-a, napomenuo je kako su Grad Osijek i Osječko-baranjska županija pri ili u, ali i po kvaliteti provođenja projekata. - Ovo je najbolji primjer kako treba raditi. Projekt izgradnje podvožnjaka ide svojim tijekom, radovi će vjerojatno biti i prije roka. Sve što je planirano kroz projekt je i napravljeno, i na tome čestitam i korisniku i izvođaču radova - rekao je Jelić.- objasnio je predsjednik Uprave Osijek-Koteksa d.d. Zoran Škorić.