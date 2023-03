novog doma nogometaša Osijeka

Optimisti smo s preseljenjem kluba budući da je objekt praktički gotov. To bi se moglo dogoditi do kraja travnja, odnosno početka svibnja. Ovu sezonu sigurno završavamo na Gradskom vrtu, a potom u lipnju ili srpnju utakmicom NK Osijeka plan je i službeno otvoriti stadion. Vlasnik će odlučiti o detaljima

Vlado Čohar

Gotovo pet godina od predstavljanja projekta, izgradnjastigla je do. U obilaskuu zemlji, neslužbeno u budućnosti imena –, po jednoj o tvrtki glavnog sponzora, bila je i Radio Osijek ekipa.Uporabna dozvola do kraja tjedna,Izgradnja ovog zdanja sUEFA 4. kategorije stajala je. Uporabna dozvola trebala bi biti, a izvjesno je kako ćena novom stadionu otvoriti sljedeću: -, rekao je direktor klubaStadion u brojkama – UEFA 4 kategorija:13.005 natkrivenih sjedećih mjesta244 mjesta za osobe s invaliditetom105x65 – dimenzije glavnog travnjaka445 mjesta na VIP tribini140 mjesta u 9 Sky Boxeva – već rasprodanih735 mjesta za gostujuće navijače2 semafora dimenzija 8,64x4,8m56 zvučnika za ozvučenje glavnog terena196 rasvjetnih tijela za glavni teren203 mjesta u restoranu (proširivo do 500 za različite događaje)890 parkirnih mjesta