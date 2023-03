produženja zone zahvata

građevinskih radova

modernizacije tramvajske infrastrukture

od Ružine ulice do kružnog toka "Đakovština"

GPP d.o.o.

Stoga će niže navedene autobusne linije od 21. ožujka 2023. godine sve do završetka ove faze radova, prometovati prema sljedećem:

Ul. Hrvatske Republike – lijevo Županijskom do Đakovštine i dalje Vinkovačkom ulicom prema Đakovštini, Mačkamami, Bikari, Briješću, Čepinu i Ivanovcu

Gajevom trgu

Vinkovačke ulice – kružni tok Đakovština – Županijska ulica - desno Gundulićeva - lijevo Prolaz A. Slavičeka, te – desno do povratka na ustaljene trase u Ul. Hrvatske Republike

Iznimka

Autobusne linije 1

Zbogizvođenjana projektuu Županijskoj ulici, na dionicuje u obvezi privremeno preusmjeriti autobusne linije koje prometuju predmetnom trasom.- autobusna linija 3: Čepin 3-4 - Ind. zona Nemetin - Tenja 4-3- autobusna linija 4: Briješće - Filipovica - MIO - Tenja 4-3- autobusna linija 5: Bijelo Brdo – Đakovština- autobusna linija 6: Ivanovac - MIO- autobusna linija 7: Đakovština - Podravlje – Tvrđavica- autobusna linija 9: Drinska - Uske njive – Drinska, kao i- tramvajska linija 2 (vozi autobus): Bikara - Trg LJ. Gaja - Ul. Hrvatske Republikekoje trenutno prometuju izzadržavaju dosadašnju privremenu regulaciju pravca prometovanja.U povratku, svim ovim autobusnim linijama koje imaju smjer prema, preusmjerava se trasa prema sljedećem: izje tramvajska linija 2 (voze autobusi), koja dolazi Vinkovačkom do Đakovštine - desno Reisnerovom - lijevo Ul. Kardinala A. Stepinca – lijevo do Gajevog trga i dalje po trasi linije.: Jug II – Kanižlićeva – VPG – Retfala i linija 2: Jug II – Josipovac, vraćaju se na svoje ustaljene trase u smjeru zapada i Josipovca (Ul. Hrvatske Republike – Županijska – Gundulićeva), gdje se ponovno koristi autobusno stajalište Ul. sv. Ane sjever u Gundulićevoj ulici. Povratak na ovim linijama je: Gundulićeva ulica – lijevo Prolaz A. Slavičeka – desno Ul. Hrvatske Republike i dalje po trasama linija.Navedena privremena regulacija važi do završetka radova na predmetnim dionicama.