Hrvatski odbojkaški savez

novo veliko priznanje

Hrvatska je domaćin U19 FIVB Svjetskom prvenstvu za žene te Final Fouru Zlatne europske lige za muške

ljeto ispunjeno brojnim uzbuđenjima

FIVB Svjetskog prvenstva u odbojci za žene

od 1. do 11. kolovoza u Osijeku

Final Four Zlatna Europske lige za odbojkaše

24. i 25. lipnja u Zadru

Hrvatski odbojkaški savez domaćinstvom ovakva dva velika događaja pokazuje da je jedan od najstabilnijih partnera ne samo europske već i svjetske organizacije. Ovako velika natjecanja ne samo što donose jednu sportsku i organizacijsku ozbiljnost te omogućavaju našim reprezentacijama da lakše poluče bolji rezultat. To pokazuje i da je Hrvatski odbojkaški savez odličan promotor Hrvatske u Europi i svijetu. Spremni smo za domaćinstva i sve izazove koji ona donose sa sobom!

Frane Žanić

brojna natjecanja i izazovi

27. svibnja s Belgijom, 31. s Ukrajinom te 4. lipnja s Makedonijom

11. lipnja s Ukrajinom, 14. s Makedonijom te 18. lipnja s Belgijom

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija

Japanu

Nizozemske, Njemačke i Kine. Drugi turniri kreću od 13. do 18. lipnja u Kini (Hong Kong) i Brazilu (Brazilija) gdje naše odbojkašice igraju protiv reprezentacija domaćina Brazila, SAD-a, Japana, Srbije, Njemačke, Tajlanda i Koreje

Koreji (Suwon) i Tajlandu (Bangkok). Hrvatska će u Bangkoku

Tajlanda, Brazila, Japana, Nizozemske, Italije, Kanade i Turske

Belgiji, Italiji, Njemačkoj i Estoniji

Mađarskoj i Srbiji.

Tekst i foto: HOS

dobio jeu svijetu odbojke.. Ova dva velika međunarodna natjecanja obećaju odbojkaškote ponovno veliku promociju Hrvatske u svijetu.Jedan od najvećih izazova, ali i uzbuđenja domaćinstvo jeu kategoriji U19, a koje će se igratiu Hrvatskoj te u susjednoj Mađarskoj. Broj ekipa koje sudjeluju na prvenstvu ove će se godine povećati s 20 na 24 za ovu kategoriju natjecanja koje je jedinstvena prilika za talentirane mlade odbojkašice da pokažu svoj talent na najvišoj razini međunarodnog natjecanja, ali izvrsna reklama naše zemlje koja će obići svijet.Drugi veliki događaj kojem je Hrvatska domaćin jekoji ćeokupiti četiri najbolje europske reprezentacije među kojima je i Hrvatska.“ - istaknuo je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog savezaHrvatsku mušku reprezentaciju ovog ljeta očekuju. U Zlatnoj europskoj ligi, Hrvatska će igratiu gostima, dok ćesnage odmjeriti na domaćem terenu u Zadru. Uz Zlatnu Europsku ligu i Final Four, naše odbojkaše očekuje i najveći ovogodišnji izazov, a to je Europsko prvenstvo koje se održava od 28. kolovoza do 16. rujna u Italiji, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji i Izraelu.nastupat će u Ligi nacija. Tijekom svibnja, lipnja i srpnja, najbolje svjetske odbojkaške ekipe natjecat će se s istim ciljem, da stignu do finala VNL-a koje je za odbojkašice na rasporedu od 12. do 16. srpnja. Preliminarni turniri za odbojkašice počinju od 30. svibnja do 4. lipnja u Ankari (Turska) i Nagoyi (Japan). Hrvatska će sudjelovati na turniru u, uz reprezentacije domaćina Japana, Brazila, Dominikanske Republike, Bugarske,. Posljednji, najvažniji tjedan za žene počinje 27. lipnja i traje do 2. srpnja, dvama turnirima uimati za suparnice selekcijeNakon Lige nacija, naše odbojkašice od 15. kolovoza do 3. rujna igrat će na Europskom prvenstvu u. Ovo najvažnije europsko natjecanje, izborila je i hrvatska U17 ženska reprezentacija koja će se za titulu najboljih boriti od 11. do 22. rujna u