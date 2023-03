Ekonomskom fakultetu u Osijeku

LEAPin

predavanja, panel rasprava i Social Impact Award radionica

bogatstvo znanja

poduzetništvu, tehnološkim inovacijama, razvoju karijere i poslovnim vještinama

učenju

Andrej Hanzir

Srđan Kovačević

Tvoj talent igra ulogu u kojem smjeru ćeš krenuti u profesionalnom smislu. Trud i trening će dalje pokazati koliko ćeš se razviti i daleko dogurati.

Damir Podgorski, Karlo Konig i Boris Rauš

umjetne inteligencije i njezine moguće zamjene za ljudski rad

Ivan Rajković, Filip Novoselnik i Bruno Budimir

Zrinka Antolović

Social Impact Award radionice

Tekst i foto: Matea Frankulin

U petak, 17. ožujka, naodržana je jednodnevna konferencija pod nazivom, koja je privukla velik broj posjetitelja. Koncept konferencije sastojao se od, pružajući posjetiteljimatekako od ideje razviti pravi poduzetnički pothvat.Konferenciju je otvorio, Voditelj inovacija i projekata Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije (HUKI), koji je ukratko predstavio dosadašnji rad udruge HUKI. Jedan od glavnih govornika na konferenciji bio je CEO Orque-a,, koji je govorio o razvoju vještina za uspjeh u poduzetništvu.“, o kreativnosti, profesionalnom usmjerenju te kako izgleda kreativan proces kada to rade profesionalci, pričale su Osječke marketinške i IT faceNa panelu koji se bavio temom, sudjelovali su. Panelisti su zaključili da nitko nije očekivao da će se umjetna inteligencija razviti do razine na kojoj se danas nalazi te su se složili da osobu neće zamijeniti umjetna inteligencija, već kompetentnija osoba koja zna dobro baratati AI-om., specijalist za ljudske resurse u Infobipu, u svom govoru podijelila je sa sudionicima korisne savjete o tome što recruiteri gledaju i traže prilikom razgovora za posao.Konferencija LEAPin nije bila samo o predavanjima i panelima, već su se održale i dvije. Prva radionica, "Poslovno planiranje", bila je usredotočena na razvijanje sposobnosti u planiranju poslovanja i stvaranju uspješnih strategija za razvoj poduzeća, a vodio ju je Milan Peterka, voditelj centra za poduzetništvo. Drugu radionicu, "Generiranje ideja", vodio je Boris Rauš, CEO Bamboo Lab-a, a sudionici su radili na razvijanju kreativnosti i sposobnosti generiranja novih ideja za uspješno poslovanje.LEAPin konferencija privukla je veliki broj posjetitelja i pokazala se kao prava poslastica za sve željne znanja o poduzetništvu i tehnološkim inovacijama.