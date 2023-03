Centar za poduzetništvo

MI-MODE: Mitigacijski model u kriznim situacijama kao odgovor na potrebe lokalne zajednice

29. ožujka 2023.

11:00 sati

do 28. ožujka 2023. do 12:00 sati

031/283-970

provodipod nazivom ““ koji je odobren za financiranje od straneiz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 -2020 u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice te potpisan u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.2.1.11.0062.Svrha projekta jekao organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnoj zajednici za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima kroz inicijativu mitigacijskog modela kao odgovora na potrebe lokalne zajednice uslijed kriznih situacija.U okviru projekta provedeno je istraživanje tržišta tj. točnije rečenoza upravljanje kriznim situacijama.Cilj provedenog istraživanja jena pitanja koja se postavljaju kao imperativ održivosti i adekvatnog reagiranja na potencijalne krizne situacije. To uključuje istraživanje potreba OCD-ova koji su relevantan dionik lokalne zajednice te usluga koje su potrebne u kriznim situacijama. Istraživanje je pružilo prijeko potrebne smjernice i jasan odgovor na područja jačanja OCD-a kako bi učinkovito zadovoljili potrebe dionika lokalne zajednice u kriznim situacijama. Nadalje, istraživanje je dalo i odgovor koje usluge su potrebne lokalnim OCD-ovima tj. koja su to područja u kojima dionici lokalne zajednice najviše trebaju podršku i uspostavljanje radnog okvira (mitigacijskog modela) u kriznim situacijama.Ovaj okrugli stol nam omogućuje da zajedno sa dionicima zajednice identificiramokoje su potrebne u, a koje bimogao ponuditi kako bi zajednica bila bolje pripremljena i osnažena za suočavanje s izazovima. Uz to, naš cilj je uspostaviti suradnju između OCD-ova kako bismo zajednički razvijali inovativna rješenja za učinkovitije upravljanje kriznim situacijama u zajednici.Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane, dionike lokalne zajednice, OCD-ove i predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave da nam se pridruže na okruglom stolu koji će se održatigodine s početkom una adresi Centra za poduzetništvo – J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek (narančasta zgrada, prizemlje, konferencijska dvorana A) i svojim odazivom doprinesu zajedničkom cilju učinkovitog upravljanja krizama u našoj lokalnoj zajednici.Sudjelovanje je moguće isključivo uz prethodnu prijavu putem OBRASCA ZA PRIJAVU. Prijaviti se možete najkasnijeZa više informacija o okruglom stolu, inicijativama Centra za poduzetništvo i druga pitanja, slobodno nam se obratite putem poruke e-pošte:ili putem telefona