Vidim dobru energiju i veliku želju kod svojih igrača u pripremi za utakmicu protiv Šibenika, nadam se da ćemo ih i pokazati. Voljni moment mora biti maksimalan kao i u svakoj utakmici, a vjerujem da ćemo ovaj putu biti bolji nego protiv Hajduka u smislu tehnike, taktike i same igre

Igrači prihvaćaju viziju

Puno je bolje biti trener dva tjedna nego dva dana, to je puno više vremena i puno više treninga što je za neke stvari dovoljno, a za druge ipak premalo. Kada pričamo o viziji i ideji imam osjećaj da igrači to prihvaćaju i da znaju na koji način želimo igrati po pitanju igre prema naprijed, faze obrane i zahtjeva koji se traže od njih. U smislu igre puno je zahtjevnija igra prema naprijed pa je malo teže doći do nekih stvari, ali bitna je vizija i ideja u glavi koju imamo. Mislim da sam u ova dva tjedna uspio doći do igrača i da je ta slika onoga što želimo puno jasnija nego prije deset dana.

Možemo biti jako zadovoljni jer imamo praktički sve igrače na raspolaganju. Brlek je izgubljen do kraja sezone, dok su svi drugi u kadru. Izuzetak je Špoljarić koji se priključio, ali s jednim treningom neće konkurirati za ovu utakmicu

Nadam se da ćemo napokon odigrati pravu utakmicu i da ćemo pobijediti. Pokazalo se da nam je svaka utakmica ključna, pa i ova nosi poseban imperativ. Sedam utakmica nismo pobijedili što je ozbiljan niz koji nije dobar za sve nas igrače, klub i navijače. Imamo imperativ pobjede i nadam se da ćemo doći do nje

Svaki trener koji dođe ima neku svoju viziju. Bivši trener Poms me vidio na mjestu središnjeg braniča, ja mislim da sam to maksimalno profesionalno prihvatio, ali ne krijem da više volim igrati veznog igrača i da sam to igrao cijeli svoj život pa se ugodnije osjećam na toj poziciji.

Pobijedili su Dinamo, to je velika stvar, sigurno dolaze motivirani, žele sigurno i nas srušiti u ovoj utakmici. Ali fokus moramo držati na sebi, na svojoj igri i izvedbi. Ako bude tako sigurno će biti dobro

u subotu 18. ožujka od 16 sati dočekujuu utakmici za koju su i treneri dokapetanistaknuli da je cilj samo jedan -! Nakons Dinamom, paprotiv Hajduka praktički, Bijelo-plavikojima će braniti treće mjesto, ali i prekinuti niz bez pobjede koji se protegao na predugih sedam utakmica., rekao jeTrener Bijelo-plavih imao je na raspolaganju nešto više vremena za pripremu svoje momčadi.Kada je riječ o zdravstvenom biltenu trener ima, istaknuo je Perković.Uz trenera, značajan sraz sa Šibenikom najavio je i, rekao je Žaper koji je vraćen u vezni red što je uloga koju je imao veći dio svoje karijere.Žaper je svjestan da Bijelo-plavima na noge dolazi odlična momčad Šibenika, puna motiva nakon pobjede protiv Dinama., zaključio je Žaper.