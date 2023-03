električnih vozila

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

[Sponzorirani članak]

Kupnjaposljednjih je godina steklaširom svijeta, a Hrvatska. Vlada je pokrenula nekoliko inicijativa zakorištenja električnih vozila, uključujućiza kupnju električnih vozila.uvela jekupnje električnih vozila 2021. godine te je tim programom osigurala do, a maksimalni iznos subvencije iznosio je. Program je otvoren za pojedince i tvrtke, a odnosi se na nova i rabljena električna vozila.Pod ovo potpadaju i raskošni modeli, dostojni da nađu svoje mjesto pred svakom luksuznom vilom u Hrvatskoj, s iznosom dokoje pokriva Fond.Za novi krug poticaja za 2023. godinu iz Fonda kažu da još nemaju točan datum, ali s obzirom na to koliko se program subvencioniranja pokazao, nema sumnje u to da će seuskoro pojaviti na njihovim stranicama.Ovim programom subvencioniranja za kupnju električnih vozila cilj jeelektričnih vozila u Hrvatskoj io fosilnim gorivima u nadi da će električna vozila učiniti pristupačnijim potrošačima širem zemlje.Mreža stanica za punjenje postavljena je diljem zemlje,vlasnicima električnih vozila punjenje svojih vozila u pokretu. No, dostupnost infrastruktureza ovu inicijativu – unatoč postavljanju stanica za punjenje, još uvijek postoji potreba za većim brojem, osobito u područjima van gradova.Osim infrastrukture, jedan od glavnih izazova jeelektričnih vozila. Unatoč tome što program subvencija pomaže u smanjenju troškova, električna vozila još uvijek su skuplja od vozila na fosilna goriva, što je za neke nepremostiva prepreka.Unatoč ovim početnim problemima, inicijativa za promicanje korištenja električnih vozila korak je u pravom smjeru za prelazak na gospodarstvo s, a dugoročno pomažu pri smanjenju emisija stakleničkih plinova i poboljšanju kvalitete zraka.Uz program subvencije, uveden je iza električna vozila, pa vlasnici električnih vozilai imaju pravo napri kupovini službenih vozila. Uz to, vlada je smanjila i(PDV) na električna vozila, što je osjetna razlika za buduće vlasnike električnih vozila.Pri odluci na kupnju električnog vozila bitno je osvijestiti kupce oovih vozila u odnosu na ostale aute. Prema Europskoj agenciji za okoliš , električna vozila emitiraju izmeđumanje stakleničkih plinova tijekom svog radnog ciklusa od automobila na benzin ili dizel. Odlukom na kupovinu električnog vozila smanjuje se ugljični otisak zemlje i ispunjavaju se ciljevi aktivnog zalaganja za borbu protiv klimatskih promjena.Program subvencioniranja kupnje električnih vozila u Hrvatskojje korak naprijed - davanjem financijskih poticaja kupcima. Samo je pitanje vremena kada će građani prepoznati činjenicu da su električna vozila sve više pristupačna svim potrošačima. Unatoč tome što još uvijek postoje izazovi s kojima se treba pozabaviti u promicanju upotrebe električnih vozila, vladine su inicijative korak u pravom smjeru prema budućnosti s niskom razinom ugljika i boljom budućnosti za one koji dolaze iza nas.