[Sponzorirani članak]

Ono što već svi znamo je da u ožujku! Također, ono što smo u ovih 12 godina već utvrdili je da kadaRođendanski vikend obilježit će se, a kao i svake godine, obilježit će gaNa prvom mjestu, i ono što svi s veseljem iščekujemo jejednog od najtraženijih mladih pop pjevača -i to uz pratnju! Koncert je na rasporedu u. Iz Portanove kažu da će prije koncerta upriličiti i, a za informaciju kako upasti među odabrane fanove – pratite društvene mreže Portanove.Osim što se svi veselimo besplatnom koncertu Matije Cveka, sada se već možemo početi veseliti ikoji nikada ne razočaraju, a koji će trajati dva dana:Osim što ćemo povoljno proći s cijenama – možemo i... a sa svakim računom i svakim satom – šansa će biti sve veća! Naime, oba dana proslave rođendana, sa svakim računom moći ćemo sudjelovati uu kojoj će izvlačenje dobitnika biti svakih sat vremena. Baš prigodno za 12. rođendan – imat ćemoAli to nije sve... za, ali i njihove roditelje Portanova u svoj prostor dovodi zagrebačko kazalištes predstavom „“ koja ćeali i odrasle. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 5 godina i njihovim roditeljima, a na rasporedu je uA što je proslava rođendana? Za to će se pobrinutiNe znamo kako vi, ali mi jedva čekamo ovaj vikend!