Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Jučer je održan "" u organizaciji. To je bio ujedno i prvi izborni turnir za juniorsku reprezentaciju za europsko juniorsko prvenstvo od 24 do 26.08.2023. Na turnir je nastupilo okoiz 49 klubova.nastupio je sa 3 juniorke i to:(-49kg),(-52kg) i(-63kg). Turnir se odvijao po novim pravilima s. Najbitnija promjena je da se sada borbe odlučuju na 2 dobijene runde od 3 i svaka runda starta s rezultatom 0:0, a prekida se na 12 bodova razlike za nekog od protivnika ili 5 opomena.U borbi za reprezentativne bodove prva je nastupila je, koja u izjednačenoj prvoj rundi i solidnoj drugoj rundi ipakod predstavnice Imotskog2:0 (9:8; 9:4). Druga na tatami izlazić koju ni ovaj put žrijeb nije mazio i dodjeljuje joj jednu od odličnih boraca u kategoriji do 63 kg.iz splitskog Montera koja pobjeđuje s 2:0 (12:0; 9:0) našu Ninu.Treća na tatami izlazi, koja u borbi za medaljuod predstavnice bjelovarskog Fox-a2:0 (12:0; 17:6) kasnije pobjednice turnira.Sljedeći izborni turnir je1. travnja 2023., a finale svega je na juniorskom prvenstvu Hrvatske 22.travnja 2023.