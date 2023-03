DHMZ

žuto upozorenje

olujni vjetar

promjenjivo oblačno

iznadprosječno toplo vrijeme

18°C

Olujni udari jugozapadnjaka. Najjači udari vjetra > 55 km/h



BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

hladnije

oblačno vrijeme uz kišu

9°C

12°C

hladnije

-1°C

8°C

Tekst i foto: Osijek031.com

je za danas izdaokoje se odnosi na. Iako će biti, bit će i. Dnevna temperatura doUpozorenje DHMZ-a: "Što smo više bliže vikendu, bit će i. Za petak i subotu prognostičari najavljuju pretežno. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU nedjelju za koji stupanj. Iako sunčano vrijeme, jutarnja temperatura do, a dnevna do