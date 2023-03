Zaželi pomoć u kući

Projekt „Zaželi pomoć u kući“ - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada sada je u trećoj fazi. Naime, Osječko-baranjska županija se u svibnju prošle godine prijavila na javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te smo dobili sredstva u iznosu od 196.854,47 eura. Sam projekt traje od 22. prosinca 2022. godine do 22. kolovoza 2023. godine, a njime će se zaposliti 30 žena koje će raditi na području općina Draž, Vladislavci i Antunovac te grada Belog Manastira. Ciljane skupine bile su nam žene koje su nezaposlene i na neki način socijalno isključene, a u projektu se želimo usmjeriti na to da se kroz proces deinstitucionalizacije pomogne krajnjim korisnicima, odnosno osobama treće životne dobi, što se potiče upravo kroz ovaj projekt. Iz podataka Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2011. godine do danas imamo povećan broj osoba treće životne dobi, naime 2011. godine smo imali 15,89 posto osoba sa 65 i više godina, dok ih je 2021. godine bilo 19,99 posto. Prema istraživanjima i informacijama do kojih smo dolazili, vidljivo je da starije osobe žele ostati u svojim kućanstvima, a upravo ovaj projekt kroz uslugu pomoći u kući dolazi do krajnjih korisnika i osigurava im kvalitetnije starenje

Ivana Stanić

Mato Lukić

Tijekom prethodna 24 mjeseca provedbe zaposleno je 57 žena s područja Osječko-baranjske županije pri čemu je pomoć u kući pružena za 300 korisnika. Sada će, ovom trećom fazom biti zaposleno 30 žena koje će skrbiti za 180 korisnika kojima će biti pružena osnovna pomoć u kući, od održavanja higijene i životnog prostora do svih ostalih potreba koje osobe starije životne dobi trebaju u njihovom svakodnevnom životu. Ovaj je projekt izvrsna prevencija institucionalizacije, odnosno smještaja starijih osoba u domove za starije i nemoćne osobe, tako da imamo više pozitivnih učinaka ovog projekta, a ujedno i pomoć teže zapošljivim ženama

Mato Lukić

Ksenija Dimić

U projektu „Zaželi“ radila sam dvije godine i uživala sam to radeći jer je lijepo vidjeti sreću i zahvalnost korisnika kad im pomognete. To me motiviralo da se ponovno prijavim, unatoč povremenim određenim poteškoćama, sve je lakše kad shvatite koliko im značite i pomažete. Osobno, ovaj mi projekt jako puno znači, ne samo iz financijskih razloga, već i zbog činjenice da se osjećam korisno i zadovoljno

Uvodna konferencija projekta „“ -- faza III. održana je danas (8. ožujka 2023. godine) u. Riječ je o nastavku projekta kojim sekako bikoji se zadnjih godina uspješno primjenjuje na području Osječko-baranjske županije. Naime, kao i u prethodnim fazama ovog projekta, zaposlene radnice će krajnjim korisnicima pružati pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće njihova stambenog prostora, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju pri dostavi lijekova, plaćanju računa, te im pružati podršku kroz razgovore i druženje i pratnju u raznim društvenim aktivnostima.Projekt provodi Osječko-baranjska županija kao nositelj projekta uz projektne partnere, a to su, općinekoji imaju osobito važnu ulogu u provođenju projekta.Vrijednost projekta jebespovratnih sredstva od čega su 85% sredstva Europske unije, dok su 15% sredstva Državnog proračuna.- istaknula je, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ.Zamjenik župananaglasio je kako su prethodne faze projekta „Zaželi pomoć u kući“ polučile izvrsne rezultate u Osječko-baranjskoj županiji.- rekao je zamjenik županaMeđu zaposlenim ženama u ovoj fazi projekta je iiz Belog Manastira. -- kazala je Ksenija Dimić, koja će skrbiti za šest korisnika.