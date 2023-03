Croatian Obesity Forum

Tekst i foto: Željka Kolarić

Virtualnim putem održan šesti po redu stručni simpozij, koji tradicionalno organiziraju program “. Tema ovogodišnjeg trosatnog webinara bila je, a Forum je simbolično održan uoči. Gotovos velikim je zanimanjem pratilo izlaganja vrsnih stručnjaka na temu debljine djece te nezamjenjive roditeljske uloge u prevenciji pretilosti.Forum su otvorili prof. dr. sc., dr.med., predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora i dr. sc., ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje., mag. nutr., voditeljica projekata pri Hrvatskom liječničkom zboru prezentirala je sudionicima deset godina pripreme i provedbe javnozdravstvenog programa “PETICA-igrom do zdravlja”. Ovaj program fokusiran je na prehranu, ali i na tjelesnu aktivnost, dio je školskog kurikula, a uključuje cijelu obitelj. Cobal je zadovoljno istaknula kako je, nakon devet godina provedbe u zagrebačkim osnovnim školama PETICA ove godine postala „EU PETICA-igrom do zdravlja“ i proširila se na ruralne dijelove Hrvatske.Prof. dr. sc., s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio je poveznice između roditelja i debljine djeteta, naglasivši kako nasljedni čimbenici imaju značajan utjecaj za nastanak debljine, no važno je zadržati zdrave prehrambene navike i primjerenu razinu tjelesnih aktivnosti kako se debljina ne bi razvila, u čemu je od posebnog značaja utjecaj roditelja.O postupcima kojima roditelji mogu potaknuti ili prevenirati pojavu pretilosti kod djece govorila je izv. prof. dr. sc.s Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Roditelje je pozvala na aktivno partnerstvo u rješavanju problema te da budu pozitivan primjer svojoj djeci, kako bi se štetne navike zamijenile s poželjnim obrascima ponašanja.U sklopu predavanja prof. dr. sc., dr.med. iz Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ osvrnula se na temu važne uloge obiteljskog okruženja u prevenciji debljine u školske djece i mladih, rekavši kako su roditelji oni koji diktiraju uvjete prehrane te kao takvi trebaju reducirati unos skrivenih kalorija, kako bi djeca stekla i zadržala normalan indeks tjelesne mase u adolescenciji.Specifičnosti komunikacijske strategije projekta “EU PETICA-igrom do zdravlja”, koji se provodi u partnerstvu si uključuje deset osnovnih škola s područja, prezentirala je, mag. oec. iz Lookout komunikacija te informirala roditelje, kao ključnu ciljanu javnost, o materijalima, sadržajima, radionicama i kampanjama kreiranim za ruralna područja.Prof. dr. sc., klinička nutricionistica s KBC Zagreb te znanstvena koordinatorica PETICE istaknula je kako za učenje o zdravim navikama nikad nije prerano, a niti prekasno. Roditeljski način ponašanja i kućno okruženje navela je kao dva temeljna čimbenika koji utječu na usvajanje navika pravilne prehrane i aktivnog načina života u svrhu prevencije pretilosti, rekavši kako obitelj postavlja temelje zdravih, ali i nezdravih obrazaca. Na primjerima odlične prakse dosad provedenih aktivnosti pokazala je kako PETICA educira roditelje i pomaže im u stvaranju zdravih navika kod djece., prof. iz Agencije za odgoj i obrazovanje podijelila je sa sudionicima maštovite savjete i zanimljive ideje kako djecu i mlade na zabavan način potaknuti da preuzmu odgovornost za svoje prehrambene navike, dok je posljednje predavanje ovogodišnjeg Foruma bilo je posvećeno važnosti tjelesne aktivnosti djece školske dobi. Izv. prof. dr. sc., s Kineziološkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu pozvala je roditelje da budu uzor djeci kroz aktivnost, sport, informiranje o zdravoj tjelesnoj masi i uravnoteženoj prehrani te kroz ograničenje vremena ispred ekrana.Životne navike stečene u djetinjstvu predstavljaju važno polazište za stvaranje zdrave budućnosti, a uloga roditelja u prehrambenim navikama i tjelesnoj aktivnosti djece te prevenciji pretilosti nezamjenjiva je, poruka je ovogodišnjeg, čiji organizacijski tim zahvaljuje svim predavačima i sudionicima skupa.