Cijeli tjedan pričam da je Zamet dobra ekipa, a to što oni imaju samo dva boda je spletom nekih okolnosti i njihove mladosti. Znali smo kakvu obranu igraju, no jedno je znati, a drugo je tako igrati na samoj utakmici. Zahvalio bih se navijačima, i to iskreno od srca. U nekim trenucima današnjeg susreta ne bismo izdržali bez njih. Moji igrači su se borili koliko su mogli. Ozlijedio nam se Radović pa smo bili kratki u rotaciji, ali pronašli smo nova rješenja. Ne volim isticati pojedince, no danas su Purić i Mrvaljević odigrali na visokoj razini - baš kako se od njih i očekuje. Hvala Zametu na poštenoj borbi, mi idemo dalje, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati

Damir Eklić

Volio bih da je ovakva atmosfera u svakoj dvorani, s ovakvim navijačima i tenzijama. Čestitam Osijeku na pobjedi, želim im svu sreću u nastavku i nadam se da će uspjeti izboriti ostanak u Premijer ligi. Ovakve sredine to zaslužuju. Mi se vraćamo kući bez bodova. Na nama je da nastavimo raditi i trenirati. Šteta što moji igrači nisu nagrađeni nakon ovako borbene utakmice. Osjetio se pritisak, pogotovo kod Osijeka, a kada je susret tako borben, kada je više srca nego glave, onda se greške događaju

Mateo Hrvatin

„Gušt je igrati pred ovakvom publikom“

David Čičak

Vuk Mrvaljević i Karlo Vašarević

Martin Lukac

Roko Purić

Još jedna pobjeda, nadam se da ćemo i sljedeći put slaviti na domaćem terenu. A, nadam se da će i tada navijači doći u ovakvom broju. Gušt je igrati pred ovom publikom, hvala im na velikoj podršci. Čestitam Zametu, a i svojoj ekipi na osvojenim bodovima

Dario Černeka

Karlo Tomović

Franko Krstić

Bilo je tijesno. Markov crveni karton nas je malo poremetio zbog skraćene rotacije, ali držali smo se cijelu utakmicu. Cijeli tjedan smo naporno trenirali, svatko tko je ovdje došao je dao svoj maksimum. Nemamo što zamjeriti svojim suigračima, stvarno su odigrali borbeno

Matija Perkov.

Ribole Kaštele.

Tekst i foto: RK Osijek

S velikim se oprezom u kruguposljednjih dana pričalo o. Iako je na Zrinjevac stizala posljednje plasirana momčad Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak, trenersvojim igračima. S razlogom, pokazalo se tako na utakmici. U neizvjesnom i borbenom susretu 4. kola, igrači Osijeka pred sjajnom su publikom svladali Zamet s 35:34 i skočili naligaške ljestvice.Rukometaši Zameta u prošlom su kolu upisaliu domaćem prvenstvu, a takopripremali su se za gostovanje u Osijeku gdje su dobro namučili bijelo-plavi sastav. Od prve minute riječka je momčad bolje ušla u utakmicu, a nakon samo deset minuta igre imala i prednost 6:3. No, Osječani su odmah odgovorili. U dvije minute zaredali su četiri pogotka, a pritom je s gola poentirao i vratarna oduševljenje gledatelja. U 13. minuti tako su prešli u vodstvo sa 7:6. Ipak, ono nije dugo trajalo jer su gosti bili itekako raspoloženi. Ubrzo su se odvojili na plus četiri, a u 22. minuti na semaforu je stajalo 11:15.Uslijedilo je treće isključenjekoji je preselio na tribinu, a to je daloosječkom sastavu. Dobro su iskoristili igrača više te u svega dvije minute poravnali na 15:15. Do kraja prvog dijela susreta igralo se uglavnom gol za gol, a na odmor se otišlo s minimalnom prednošću Zameta 19:18.U nastavku i dalje. Domaćini su uporno pokušavali sustići rezultatsku razliku, ponajprije preko raspoloženogkoji je na otvaranju drugog poluvremena u pet minuta pogodio četiri puta. Važna je, pokazat će se kasnije, bila 38. minuta. Redom su se u strijelce upisivalii Osijek je s 27:25 prešao u vodstvo. No, rukometaši Zameta kasnije su dvaput izjednačili – prvo u 50. (31:31), a onda u 58. minuti kada je na semaforu stajalo 33:33. Dobro su namučili domaću ekipu i bodovi su mogli otići na obje strane. Ipak, precizniji i koncentriraniji u zadnjim je minutama bio Osijek. Prvo jezatresao mrežu za novo vodstvo, a onda je pogodio iza 35:33 i potvrdu pobjede. Konačan rezultat postavio jeiz gostujućih redova koji je pet sekundi prije kraja uspješno realizirao sedmerac.Nova pobjeda značila je novu proslavu Osječana na parketu, ali ovaj put siz rukometne akademije, a onda i s Kohortom koja ih je vjerno bodrila tijekom cijelog susreta i na noge dizala cijeli Zrinjevac.“, istaknuo je Osijekov trenerOdličnu atmosferu na Zrinjevcu pohvalio je i trener Zameta.“, kazao jeponovno je bio najbolji strijelac u domaćem kadru, ovaj put sa sedam pogodaka. Treba istaknuti i kako je Osijekov desni vanjski trenutno drugi najbolji strijelac Paket24 Premijer lige.po šest su puta tresli mrežu protivnika, ase pet puta upisao u strijelce. Naposljetku, odlično je odigrao ikoji je postigao četiri pogotka i upisao sjajnih osam asistencija.“, dodao je Purić.Prvo ime kod gostiju neupitno je Matija Perkov sa sjajnih 12 golova.upisao je šest pogodaka,imao je pet, aje četiri puta pogađao.“, rekao je najbolji strijelac gostiju,Slijedi kratki odmor zbog reprezentativne stanke, a onda će 18. ožujka rukometaši Osijeka gostovati kod