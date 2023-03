Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek i Veleučilišta Edward Bernays

Branimir Blajić

Već petnaestak godina dolazim u Osijek i surađujem sa Ugostiteljsko-turističkom školom. Znali smo preko ljeta i do stotinjak učenika uzeti na praksu za jadranske destinacije. Ovdje sam jer mi je želja bila ugostiteljima i turističkim djelatnicima s kontinenta prezentirati nove ideje i tehnike. Stoga već dva dana radimo punom parom.

Jako je puno izazova i svašta okruženje priča o toj našoj struci. Želim reći kako je ugostiteljsko-turistička struka lijepa i ima perspektivu i svatko može naći svoje mjesto pod suncem i od toga uredno i pristojno živjeti. Izazova s radnom snagom, naravno, ima mnogo, no čini mi se da se velike hotelske kuće polako navikavaju na situaciju i primjenjuju sve kvalitetnije i kreativnije modele regrutiranja, i to rade pravovremeno. Vjerujem da će trend uvoza radnika iz zemalja trećeg svijeta i dalje rasti, no s druge strane otvaraju se i velike mogućnosti našim kadrovima da poprilično ubrzaju svoj karijerni put, što vjerujem da će mnogi i učiniti.

Tekst i foto: RCK UTŠO

Uspješna suradnja, jedinstvenog visokog učilišta koje pruža mogućnoststručnjaka iz područja, oplemenjena je dvodnevnim radionicama. Radionice, održane u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek, bile su namijenjenekoji predaju stručne predmete i mentorima ugostiteljsko-turističkih škola uključenim u aktivnosti RCK VirtuOS, gospodarskim partnerima projekata te dionicima u turizmu u čiji je djelokrug rada uključeno poslovno upravljanje. Radionice je vodio, stručnjak s bogatim iskustvom u hotelijerstvu i predavač na Bernaysu koji s partnerima danas vodi tvrtkuza upravljanje hotelima.“, istaknuo jeBlajić dodaje kako su potrebe za kadrovima u turizmu generalnobez obzira radi li se o “front office” ili “back office” poslovima.“, naglasio je Branimir Blajić.Izdvojili smo neke od tema koje su dominirale tijekom radionica: Ključne menadžerske kompetencije, stilovi vođenja, disfunkcija tima i timsko zdravlje. Bilo je riječi i o emocionalnoj inteligenciji u vođenju. Kako pravilno postavljati ciljeve, kako implementirati SMART ciljeve, Maslowljeva piramida u praksi, Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije, praktični pristup teoriji potreba. Osnovne grupe demotivatora te samomotivacija i kako najbolje izvući iz sebe.Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u okviru ESF projekta RCK VirtuOS kao i kampanje promocije strukovnih zanimanja #BudiVirtuOS preuzela je ulogu promicatelja strukovnog obrazovanja, inicijatora upisa zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, predvodnika i donositelja promjena opće percepcije u svrhu podizanja i promocije kvalitete ugostiteljsko-turističkih usluga te cjelokupnog sustava obrazovanja u redovnoj i praktičnoj nastavi s ciljem kreiranja kompetentnog kadra, spremnog za tržište rada, te rasta kvalitete usluga i podizanja radnih uvjeta u okruženjima budućih poslodavaca.