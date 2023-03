Osječko-baranjska županija

je 1. ožujka 2023. godine objavilaza dodjelu potpora u, za što je u županijskom proračunu osigurano(3,27 milijuna kuna). U tijeku su iza dodjelu potpora za provedbu projekata razvoja Pametnih sela, ukupne vrijednosti, a 15. ožujka bit će objavljeno pet javnih poziva za unaprjeđenje lovstva, ukupno vrijednih- rekao je županna danas (2. ožujka 2023. godine) održanoj konferenciji za medije te pozvao poljoprivrednike i ostale potencijalne korisnike da se jave na javne pozive.Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvojdetaljno je predstavio javne pozive Osječko-baranjske županije za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu. Naglasio je kako se potpore temelje na Odluci o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za programsko razdoblje od 2021.-2023. godine, a postoje tri poglavlja javnih poziva.Prvo se odnosi naza dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji su otvoreni od 1. ožujka i traju do utroška, najkasnije do 15. studenoga 2023. godine (osim javnog poziva za manifestacije koji je otvoren do 1. prosinca 2023. godine), a planirani iznos potpora povećan je 17 posto u odnosu na prošlu godinu te iznosi 433.600 eura. Naglasio je da su već pristigle prve prijave na te javne pozive.Mjere potpora su potpora mladim poljoprivrednicima, potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda, potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima, potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda, potpora za manifestacije i potpora za uređenje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu.ProvedbomOsječko-baranjska županija je 1. ožujka 2023. godine objavila i dva javna poziva za dodjelu potpora za izradu strategije i planova Pametnih sela na području Osječko-baranjske županije. Tijekom protekle godine za te potpore dodijeljeno je potpora u vrijednosti, dok je za ovu godinu osigurano 26.000,00 eura.Sa cilj unaprjeđenje lovstva Osječko-baranjska županija je donijela Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Te mjere odnose se na opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači, kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač, razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, ozakonjenje lovačkih kuća i sudjelovanje na manifestacijama. Za te potpore ove je godine u proračunu osigurano, a javni pozivi će biti otvoreni od 15. ožujka 2023. godine do utroška planiranih sredstava, najkasnije do 31. listopada 2023. godine.Javni pozivi sadrže podatke o namjeni i visini moguće potpore, uvjetima za podnošenje zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji, načinu, mjestu i roku podnošenja zahtjeva i načinu objave odluke o dodjeli potpore.