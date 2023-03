Hrvatska gimnastička reprezentacija

Svjetskog kupa u Dohi

Aurel Benović

najbolji plasman

Gimnastičar osječkog GD Osijek-Žita

Marko Jovičić

Marko Sambolec

Filip Ude

Iznimno sam razočaran. Nije išlo onako kako sam planirao. Doskoci su bili nestabilni. Ništa, sutra me čeka drugi kvalifikacijski dan ovog natjecanja gdje ću nastupiti na preskoku. Parter nemam snage komentirati više od ovoga. Jako sam tužan i razočaran, a jedino što me drži je neka moja luda upornost i to da nikad neću odustati. Bit ću strpljiv. Sad se moram smiriti i pribrati da bih sutra mogao odraditi što bolje nastup na preskoku

Nismo zadovoljni. Unatoč dobrim pripremama i dobro odrađenim podij treningom ovdje, Aurel nije dobro nastupio. Imao je puno grešaka u izvedbi. Okrećemo se daljnjim kvalifikacijama, imamo 10 bodova s prvog SK u Cottbusu, idemo skupljati dalje bodove u Baku već sljedećeg tjedna. Nadamo se da ćemo proći bolje i da ćemo uspjeti proći kvalifikacije za SP koje nas čeka na jesen. Sutra još imamo kvalifikacije preskoka. Popravili smo greške koje su se pojavile u Cottbusu, izgleda da je preskok sada u dobrom stanju. Nadamo se sutra boljim kvalifikacijama

Vladimir Mađarević

Aurela

Tin Srbić

Tina Zelčić

nije uspjela izboriti finaleprvog kvalifikacijskog dana., finalist prošlog vikenda na SK u Cottbusu danas nije imao svoj dan na parteru, no svejedno je imaozavršio je kao 17. s ocjenom 12.900 (start 6.1), dok je(GK Rijeka) bio 25. sa 12.666 (start 5.5) u konkurenciji 41 parteraša.U kvalifikacijama konja s hvataljkama nastupila su dva reprezentativca GK MZ Macan.zauzeo je 24. mjesto sa 13.033 (start 5.6), a27. sa 12.900 (5.7) među 49 vježbača na ovoj spravi.“, rekao je Aurel nakon partera.“, rekao je Aurelov trenerSutra će se uzna preskoku drugog kvalifikacijskog dana boritina preči tena gredi.