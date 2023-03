Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika (UHAP)

[Sponzorirani članak]

u suradnji sprovela jekako bi se ispitali stavovi populacije o pitanjima vezanim uz autobusni javno linijski prijevoz putnika. Istraživanje udruge u koju su učlanjenikao što sui drugi, pokazalo je kako većina građana smatra da je potrebnovezan uz autobusni javno linijski prijevoz, čime će se omogućiti, što će u konačnici dovesti do snažnije konkurencije. Većom konkurencijom, odnosno većim izborom autobusnih prijevoznika, smatraju ispitanici, dobit ćemouz, kao i više opcija po pitanju putovanja prema željenim destinacijama i u željeno vrijeme.Prema rezultatima istraživanja, čakvidi najveću korist potencijalnog otvarana tržišta u autobusnom javno linijskom prijevozu u otvaranju linija prema većoj ponudiunutar Hrvatske, tena već postojećim linijama. Među ispitanicima jeslaganja s tvrdnjom da bi se hrvatsko tržište autobusnog javno linijskog prijevoza trebalo, što je potvrdilo njih. Slažu se kako nema potrebe da zakon ograničava broj prijevoznika te da je potrebna veća konkurencija među prijevoznicima što u konačnici nudi veći izbor putnicima.Nadalje, stav građana prematakođer je jasan. Točnije,ne slaže se s praksom pojedinih vlasnika kolodvora koji su ujedno i prijevoznici, a na svojim kolodvorima prodaju samo vlastite karte. S druge strane, čaksmatraju da autobusne karte trebaju biti dostupne putem. Drugim riječima, stanovništvo na autobusnim kolodvorima imate je vrlo često i nedovoljno informirano o svim mogućnostima.Sklonost građana liberalizaciji potvrđuju i drugi odgovori. Čaksmatra da putnicima treba biti dopušteno koristiti međunarodnu autobusnu liniju za prijevoz putnika i između hrvatskih destinacija, točnije da na putu prema većim europskim gradovima autobusi mogu usputno prevoziti putnike između domaćih postaja, što je trenutnote stoga nije ni omogućeno hrvatskim autobusnim prijevoznicima. Na pitanje kome bi to najviše koristilo,smatra da bi od otvaranja tržištakoji se školuju u drugim gradovima, dok isto tako velik dio populacije () smatra da bi od izmjena u zakonu svi imali koristi.Zanimljivi su i demografski podaci dobiveni iz istraživanja, koji uvelike pokazuju kome je autobusni prijevoz. Mladi su najsklonijikoje nudi jedna od članica UHAP-a, FlixBus. Čaku dobi je od 16 do 35 godina. Ispitanici ističu da im je kodnajbitnija mogućnost, a potom mogućnost da je kao takvu u digitalnom formatu pokažu vozaču (). Važnima su se pokazali iZaključak istraživanja je da hrvatsko tržište autobusnih prijevoznika treba više otvoriti, s čime se slaže. Smatraju da se zakon treba prilagoditi kako bi se potakla veća ponuda, što će donijeti i veći broj polazaka, mogućih destinacija te povoljnije cijene putovanja općenito.