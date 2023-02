Međunarodni dan civilne zaštite

Ivan Anušić

operativnih snaga zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

Stožera civilne zaštite OBŽ

operativnih snaga vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja

kriza izazvana ratom u Ukrajini

Rad cijelog sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije je odličan, što se vidjelo i u više kriznih situacija u kojima potvrdilo da bez civilne zaštite ni ukupni sustav ne bi mogao funkcionirati. Pokazalo se to od pandemije koronavirusa, koja je sada pri završetku te očekujemo proglašenje njenog kraja, kada je bilo izuzetno bitno organizirati i uvezati rad svih sastavnica civilne zaštite da bi sustav i društvo uopće mogli normalno funkcionirati. Naravno, imali su i više aktivnosti povodom požara, potresa i vremenskih nepogoda. Civilna zaštita i sve njene sastavnice u pravilu su „nevidljivi“, sve do trenutka kada su nam potrebni, i to je najveća poruka. Oni vježbaju i educiraju se cijelo vrijeme da bi bili spremni za svaku iznenadnu nepogodu koja nas može zadesiti. U nepogodama koje su se i dogodile proteklih godina bili su spremni i na vrhunskoj razini su odradili sve potrebito i što se od njih očekivalo

Ivan Anušić

Način na koji smo uspjeli riješiti taj problem na području naše županije privukao je pozornost i američke politike, odnosno veleposlanstava Hrvatske i SAD-a te smo i tamo razgovarali o tomu, osobito o tomu kako smo napravili jedan od najboljih programa integracije izbjeglica u naše društvo. Iskustvo koje smo imali od prije 30-ak godina pomoglo nam je u sadašnjem rješavanju problema raseljenih osoba

Zvonko Grgec

Republika Hrvatska je donijela strategiju procjene rizika i razvoja sustava civilne zaštite do 2030. godine što je temeljni dokument za dobivanje sredstava iz Europske unije. Kroz taj program i plan opremanja predviđena su sredstva u iznosu od 1,8 milijardi eura koji će biti uložen u sustav civilne zaštite RH, što će znatno podići razinu osposobljenosti i spremnosti za djelovanje u kriznim situacijama. Na našem području je predviđen Regionalni centar civilne zaštite u Bizovcu, i to kao logistički centar za pet slavonskih županija, ali i centar za obuku, edukaciju i osposobljavanje operativnih snaga koje djeluju unutar sustava civilne zaštite

Zvonko Grgec

U posljednjih deset godina, zadnje tri su bile najizazovnije što se tiče sustava civilne zaštite. Od nekoliko velikih izazova, počevši od korona krize 2020. godine, potom izbijanja rata u Ukrajini prošle godine i zbrinjavanja izbjeglica, pa sve do olujnog nevremena nespecifičnog za naše područje, Civilna zaštita Osječko-baranjske županije je iskazala visoku razinu spremnosti u svim tim situacijama. Na današnji dan želimo zahvaliti svim pripadnicima sustava civilne zaštite na njihovoj hrabrosti, odvažnosti i spremnosti u pomaganju našim sugrađanima i zaštiti svih materijalnih sredstava. Važno je istaknuti da je u prvoj godini korona krize, dakle 2020. godine, Stožer civilne zaštite OBŽ održao 162 sjednice te smo zahvaljujući suradnji svih jedinica sustava, uspješno prebrodili i te izazove. Nakon toga, prošle smo godine, baš u ovo vrijeme, otvorili prvi u Hrvatskoj prihvatni centar za zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, na temelju Akcijskog plana zbrinjavanja, a poučeni iskustvima iz Domovinskog rata. Taj plan i dalje funkcionira i ne odnosi se samo na zbrinjavanje i onu prvu, neposrednu pomoć, već i na njihovu integraciju u društvo, a povratne reakcije Ukrajinaca su izuzetno pozitivne. Spomenuo sam i vremenske katastrofe i snažne nalete vjetra, nespecifične za ovo područje, gdje su žurne službe iskazale veliku spremnost i praktički u roku od 24 sata su sanirali štetu na objektima i obiteljskim kućama. Inače, Osječko-baranjska županija je i ove godine izdvojila značajna sredstva, u iznosu od 650.000 eura za sve operativne snage

obilježava se 1. ožujka, a tim povodom danas (28. veljače 2023. godine) županprimio je predstavnike. Uz članove, prijemu su nazočili predstavnici. Bila je to ujedno prigoda za osvrt na aktivnosti u proteklim, osobito u prošloj godini.Uz redovite aktivnosti operativnih snaga Osječko-baranjske županije, prošlu godinu obilježila je prije svega, odnosno aktivnosti vezane za prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba. Naravno, veliku pozornost imale su i aktivnosti u provođenju epidemioloških mjera za COVID-19, izvanredna događanja povodom vremenskih nepogoda, ali i donošenje određenih planskih dokumenta i druge aktivnosti.- rekao je župante nazočnima čestitao Međunarodni dan civilne zaštite.Podsjetio je kako se i pri nedavnom posjetu SAD-u izaslanstva Županije govorilo o rješavanju problema izbjeglica iz Ukrajine. -- rekao je župan.Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijekkazao je kako sustav civilne zaštite mora funkcionirati što kvalitetnije da bi se društvo i gospodarstvo održali na potrebnoj razini.- naglasio jeNakon prijema u sjedištu županije, zamjenik župana i načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije Mato Lukić nazočio je početku programa povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH koji se u organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek održao u dvorani Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku.- kazao je Mato Lukić.